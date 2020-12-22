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Доброе утро, Липецк!
На календаре вторник, 22 декабря. Сегодня в Липецке начнутся обсуждения проектов строительства. Ученики 26 школ останутся дома. Все желающие смогут высказаться о необходимости в городе временных пешеходных площадей.
По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецке будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем ожидается до 9 градусов мороза.
Дороги
Несмотря на морозы, липецкие дороги продолжают латать. На этой неделе запланирован ямочный ремонт 12 участков улично-дорожной сети Липецка. Водители, будьте внимательны при движении по улицам Октябрьская, 3 Сентября, Угловой, Интернациональной, Адмирала Макарова, Маршала Рыбалко, Неделина, Фестивальной и на Осеннем проезде.
Отличное настроение
Блогер Наталья делится с липчанами позитивным настроем и дает советы по локациям для атмосферных новогодних фотосессий.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Ваше мнение
Департамент архитектуры и градостроительства спрашивает липчан, нужны ли в городе временные пешеходные площади. Если — да, то где. Этот формат организации городского пространства только начал набирать популярность, но архитекторы видят в нем большой потенциал, в том числе — делают движение на перекрестках более безопасным.
Дистанционка
Примерно 1 500 учеников городских школ сегодня будут учиться дома. 58 классов 26 школ Липецка перевели на дистанционку из-за карантина по ОРВИ. По последним данным зарегистрировано 4 247 заболевших детей и 165 педагогов. Кстати, родители школьников могут перевести ребенка на дистанционное обучение на необходимый период до конца учебного года. Для этого нужно написать заявление в школу. Отказаться от «дистанции» можно будет в любой день.
Проекты строительства
Во вторник начнутся общественные обсуждения строительных проектов, которые хотят реализовать в Липецке. На общественные обсуждения вынесены 11 объектов. Например, планируется реконструкция домов на улицах Дарвина и Солнечной, возведение 4-этажного дома на проезде Ильича. На улице Союзной хотят сделать парковку. Предложения и замечания по проектам от собственников или жителей расположенных рядом участков департамент принимает до 14 января 2021 года.
Депутатская сессия
Сессия у городских депутатов состоится четвертая сессия липецкого городского Совета. Всего в повестке дня 9 вопросов. Депутаты планируют внести поправки в бюджет Липецка на текущий год и 2021-2022 годы, утвердить заместителя председателя Счетной палаты Липецка, внести изменения сразу в несколько документов, а также намерены утвердить план работы на будущий год. Сессия начнется в 10:00. Наблюдать за обсуждениями можно онлайн на сайте горсовета.
Новогоднее настроение
Продолжаем наш кино-марафон. Сегодня новогоднее настроение будем искать в компании зарубежных фильмов 1970-1990 годов. Кутайтесь вечером в плед, заваривайте любимый чай и жмите play.
«Фантоцци» (1975,0+). Уго Фантоцци всю жизнь работает младшим бухгалтером, ездит на работу в автобусе, никогда не изменял жене. Начальство ни разу не повысило ему зарплату, женщины его не замечают, а коллеги не помнят, как его зовут. Зритель узнает Уго, его семью, коллег по работе, о его любви к синьорине Сильвани. Настоящий цирк устраивает он в японском ресторане, а Новый Год, проведенный с Уго, не забудется никогда…
«Рождественская история» (1984, 16+). Эбенизер Скрудж – скряга, которого волнуют лишь деньги. У него нет друзей, он отказался даже от единственного родственника – племянника Фреда, и ко всем относится с презрением. Он терпеть не может Рождество, считая эту пору пустой тратой денег и времени, и очень неохотно даёт своему клерку Бобу Крэтчиту свободный день в праздник. Но в сочельник к нему приходит призрак старого умершего компаньона Джейкоба Марли, который заклинает его изменить свою жизнь. Марли предупреждает о приходе трёх Духов, которые и покажут старому упрямцу Скруджу его жизнь и жизнь окружающих людей в истинном свете. Уроки Духов не проходят даром.
«Гремлины» (1984, 16+). Рождественская страшилка от Стивена Спилберга. Очаровательный пушистый зверек Магвай способен растрогать даже камень. Вдобавок, у него – абсолютный слух. Только будьте осторожны: он может погибнуть от солнечного света, на него нельзя брызгать водой, а что будет, если накормить его после полуночи, просто страшно представить.
«Крепкий орешек» (1988, 16+). Первая часть боевика-франшизы. Здесь у главного Крепкого Орешка мирового кинематографа еще густая шевелюра. Когда фильм только появился в России, он был известен под разными названиями, среди которых были «Неистребимый», «Упертый», «Умри тяжело, но достойно». Российское официальное название фильма – «Крепкий орешек» - закрепилось за ним несколько позднее. Дословный же русский перевод названия фильма звучит так: «Сопротивляться до конца» или же «Быть стойким».
«Один дома» (1990, 0+). Большинство зрителей всегда интересовало, кем надо работать папе главного героя, чтобы содержать семью, жить в особняке и летать на каникулы в Европу. Расскажем про дом. Особняк МакКалистеров находится по адресу Линкольн Авеню, 671 в деревне Виннетка в Чикаго. Частная собственность, с августа 2008 стоит около 2,3 миллионов долларов. Был построен в 1920-х, имеет 5 спален, обустроенный чердак, камин, отдельный двойной гараж и оранжерею. Был куплен одной семьёй 15 декабря 1988, которая владеет им и сегодня. Внесено в туристический список достопримечательностей штата Иллинойс. А вы знали, что прозвучавшая в фильме композиция «Carol Of The Bells» является кавер-версией украинской народной песни-колядки «Щедрик». На роль Гарри приглашали Роберта Де Ниро, но он отклонил предложение.