Общество

46 минут назад

Сотрудников ГИБДД заменили Дед Мороз со Снегурочкой

3 493
#ГИБДД #Новый год
1
Сотрудников ГИБДД заменили Дед Мороз со Снегурочкой

За 11 месяцев уходящего года на дорогах Липецка было зарегистрировано 548 ДТП.

В Липецке вместо сотрудников ГИБДД дежурить на дорогах вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Как рассказали GOROD48 в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в рамках акции "Дед Мороз без ДТП" раздавали памятки водителям и пешеходам, дарили снежинки от юных инспекторов дорожного движения, блокноты. Если в машине оказывался ребёнок в удерживающем устройстве - ему вручали сладкий подарок.

За 11 месяцев уходящего года на дорогах Липецка было зарегистрировано 548 ДТП. В них погибли 39 человек, 655 получили травмы. Основными причинами дорожных аварий стали несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, проезд на запрещающий сигнал светофора.

В канун Нового года Дед Мороз призывал и водителей, и пешеходов никогда не забывать о правилах дорожного движения и желал безопасности и удачи на дорогах.


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
3 493
#ГИБДД #Новый год
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

911

3 минуты назад
Дурдом! Что - нибудь умное в Липецке происходит? Или только бред вот такой?
ответить

Много ников

7 минут назад
Хорошо хоть так то))) плохо конечно что батюшка с кадилом не стоял ну так для закрепления памятки)
ответить

1

10 минут назад
Клоуны
ответить

Еще в рубрике

Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов
#долги #кредиты
1
Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов

10 минут назад

Общество
Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!
#их нравы
Липчанин настучал на брата… министру здравоохранения!

16 минут назад

Общество
Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло
#торговля #цены
12
Пять липецких торговых сетей согласились сдерживать цены на сахар и масло

59 минут назад

Общество
Полицию вызвали к «Ашану» из-за любителей жечь резину
#нарушение ПДД
24
Полицию вызвали к «Ашану» из-за любителей жечь резину

сегодня, 12:41

Общество
Почти 91 тысяча липецких семей получит сегодня по 5`000 рублей
#выплата #дети #пособие
18
Почти 91 тысяча липецких семей получит сегодня по 5`000 рублей

сегодня, 12:14

Общество
На карантин полностью закрыты пять школ и 45 - частично
#карантин #школа #детский сад
6
На карантин полностью закрыты пять школ и 45 - частично

сегодня, 11:52

Общество