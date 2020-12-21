Сотрудников ГИБДД заменили Дед Мороз со Снегурочкой

За 11 месяцев уходящего года на дорогах Липецка было зарегистрировано 548 ДТП.

В Липецке вместо сотрудников ГИБДД дежурить на дорогах вышли Дед Мороз со Снегурочкой. Как рассказали GOROD48 в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в рамках акции "Дед Мороз без ДТП" раздавали памятки водителям и пешеходам, дарили снежинки от юных инспекторов дорожного движения, блокноты. Если в машине оказывался ребёнок в удерживающем устройстве - ему вручали сладкий подарок.



За 11 месяцев уходящего года на дорогах Липецка было зарегистрировано 548 ДТП. В них погибли 39 человек, 655 получили травмы. Основными причинами дорожных аварий стали несоблюдение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, проезд на запрещающий сигнал светофора.



В канун Нового года Дед Мороз призывал и водителей, и пешеходов никогда не забывать о правилах дорожного движения и желал безопасности и удачи на дорогах.





