Пожар в Ельце попал на видео

Сегодня в Ельце горел дом.

Сегодня днём в Ельце горел частный дом.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании жилого дома на улице Литейная в Ельце поступил около 12:30, на данный момент пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.







