Происшествия

сегодня, 14:20

Пожар в Ельце попал на видео

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#пожар
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Пожар в Ельце попал на видео

Сегодня в Ельце горел дом.

Сегодня днём в Ельце горел частный дом.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании жилого дома на улице Литейная в Ельце поступил около 12:30, на данный момент пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.



556
#пожар
1

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