Происшествия
сегодня, 14:20
Пожар в Ельце попал на видео
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Сегодня в Ельце горел дом.
Сегодня днём в Ельце горел частный дом.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании жилого дома на улице Литейная в Ельце поступил около 12:30, на данный момент пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сигнал о возгорании жилого дома на улице Литейная в Ельце поступил около 12:30, на данный момент пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
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