В мире

58 минут назад

Новый штамм коронавируса выявлен в Европе и Австралии

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#коронавирус

Ученые заявили, что это более опасный и заразный штамм вируса.

Сразу в нескольких европейских странах обнаружен новый штамм коронавируса, - сообщает BBC со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Наиболее опасная и заразная форма вируса SARS-CoV-2, по словам специалистов, была выявлена в Дании, Нидерландах, чуть ранее в Великобритании, а теперь еще и в Австралии. Но при этом коронавирус не стал более смертоносным. У ВОЗ пока что нет научных доказательств того, что новый штамм коронавируса иначе реагирует на имеющиеся вакцины от COVID-19.

По мнению правительственного советника сэра Патрика Валлана, новый вариант коронавируса имеет 23 отличия от предыдущего, очень быстро распространяется и становится доминирующим, - сообщают "Известия".

Ранее 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил, что данная мутация ковида на 70% заразнее других видов вируса.

С 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный, четвертый уровень ограничений в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и других заведений. Людям рекомендуется не покидать дома, - пишет Газета.ru.
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#коронавирус

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