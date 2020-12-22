В мире
58 минут назад
Новый штамм коронавируса выявлен в Европе и Австралии
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Ученые заявили, что это более опасный и заразный штамм вируса.
Сразу в нескольких европейских странах обнаружен новый штамм коронавируса, - сообщает BBC со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Наиболее опасная и заразная форма вируса SARS-CoV-2, по словам специалистов, была выявлена в Дании, Нидерландах, чуть ранее в Великобритании, а теперь еще и в Австралии. Но при этом коронавирус не стал более смертоносным. У ВОЗ пока что нет научных доказательств того, что новый штамм коронавируса иначе реагирует на имеющиеся вакцины от COVID-19.
По мнению правительственного советника сэра Патрика Валлана, новый вариант коронавируса имеет 23 отличия от предыдущего, очень быстро распространяется и становится доминирующим, - сообщают "Известия".
Ранее 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил, что данная мутация ковида на 70% заразнее других видов вируса.
С 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный, четвертый уровень ограничений в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и других заведений. Людям рекомендуется не покидать дома, - пишет Газета.ru.
Наиболее опасная и заразная форма вируса SARS-CoV-2, по словам специалистов, была выявлена в Дании, Нидерландах, чуть ранее в Великобритании, а теперь еще и в Австралии. Но при этом коронавирус не стал более смертоносным. У ВОЗ пока что нет научных доказательств того, что новый штамм коронавируса иначе реагирует на имеющиеся вакцины от COVID-19.
По мнению правительственного советника сэра Патрика Валлана, новый вариант коронавируса имеет 23 отличия от предыдущего, очень быстро распространяется и становится доминирующим, - сообщают "Известия".
Ранее 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добавил, что данная мутация ковида на 70% заразнее других видов вируса.
С 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный, четвертый уровень ограничений в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и товаров первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и других заведений. Людям рекомендуется не покидать дома, - пишет Газета.ru.
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