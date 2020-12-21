Культура

41 минуту назад

Липецкая область стала первой в голосовании за право принять топовых блогеров

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#туризм
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Липецкая область стала первой в голосовании за право принять топовых блогеров

Но голосование ещё продолжается.

Липецкая область - на первом месте в народном интернет-голосовании за регионы, в которые отправятся топовые блогеры рунета. Сейчас за регион отдано 27,25% всех голосов, когда как за ближайшего конкурента, Московскую область – 25,06%. В числе ближайших конкурентов также Оренбургская область с 25,01% голосов.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, Мия Бойка, Максим Мяков, Сергей Романович, Настя Рыжик и многие другие звёзды рунета.

Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.

- Конкуренция невероятная, поэтому ценность каждого голоса очень высока, - отмечают в управлении культуры и туризма.

Поддержать наш регион можно по ссылке. 
3 310
#туризм
3

Комментарии (3)

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весёлый

9 минут назад
Куда приглашать гостей,после 12 -оо ,все кафе и рестораны закрыты
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Липчанин

28 минут назад
Неужели в Липецкой области нет больше проблем, чем впихивать деньги во всякое фувло???
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житель

31 минуту назад
Режиссеры уже не нужны,тревел-блогеры сейчас в тренде.
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