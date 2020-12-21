Культура
41 минуту назад
Липецкая область стала первой в голосовании за право принять топовых блогеров
Но голосование ещё продолжается.
Липецкая область - на первом месте в народном интернет-голосовании за регионы, в которые отправятся топовые блогеры рунета. Сейчас за регион отдано 27,25% всех голосов, когда как за ближайшего конкурента, Московскую область – 25,06%. В числе ближайших конкурентов также Оренбургская область с 25,01% голосов.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, Мия Бойка, Максим Мяков, Сергей Романович, Настя Рыжик и многие другие звёзды рунета.
Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.
- Конкуренция невероятная, поэтому ценность каждого голоса очень высока, - отмечают в управлении культуры и туризма.
Поддержать наш регион можно по ссылке.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, участниками всероссийского проекта стали абсолютно все регионы страны. В сети выбирают, куда именно поедут известные тревел-блогеры и их команды, чтобы снять фильмы о самых красивых местах, людях и событиях, а также встретиться с местными жителями. В качестве наставников и экспертов выступят Елена Летучая, Мия Бойка, Максим Мяков, Сергей Романович, Настя Рыжик и многие другие звёзды рунета.
Липецкая область отбирается в числе тех субъектов, где проживает более миллиона человек.
- Конкуренция невероятная, поэтому ценность каждого голоса очень высока, - отмечают в управлении культуры и туризма.
Поддержать наш регион можно по ссылке.
весёлый
Липчанин
житель