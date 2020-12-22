В России

53 минуты назад

Когда на самом деле наступает Новый год?

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#новый год

Кремлевский звонарь рассказал, почему не стоит дожидаться 12 ударов Кремлевских курантов.

Все мы привыкли встречать Новый год после боя Кремлевских курантов, однако звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский рассказал РИА-Новости, что на самом деле не стоит дожидаться завершения 12 ударов.

Само наступление Нового года наступает с первым боем колокольного звона Кремлевских курантов, большинство же россиян начинают его встречать только после завершения всех 12 ударов, и немногие понимают, что вместе с тем проходит первая минута наступившего года, - пояснил звонарь.

"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - поделился Мишуровский.
По его словам, Новый год наступает чуть раньше, с первым ударом самого маленького колокола, именно тогда наступает полночь.
124
#новый год

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