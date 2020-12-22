В России
53 минуты назад
Когда на самом деле наступает Новый год?
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Кремлевский звонарь рассказал, почему не стоит дожидаться 12 ударов Кремлевских курантов.
Все мы привыкли встречать Новый год после боя Кремлевских курантов, однако звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский рассказал РИА-Новости, что на самом деле не стоит дожидаться завершения 12 ударов.
Само наступление Нового года наступает с первым боем колокольного звона Кремлевских курантов, большинство же россиян начинают его встречать только после завершения всех 12 ударов, и немногие понимают, что вместе с тем проходит первая минута наступившего года, - пояснил звонарь.
"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - поделился Мишуровский.
По его словам, Новый год наступает чуть раньше, с первым ударом самого маленького колокола, именно тогда наступает полночь.
Само наступление Нового года наступает с первым боем колокольного звона Кремлевских курантов, большинство же россиян начинают его встречать только после завершения всех 12 ударов, и немногие понимают, что вместе с тем проходит первая минута наступившего года, - пояснил звонарь.
"Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа - это удар большого колокола", - поделился Мишуровский.
По его словам, Новый год наступает чуть раньше, с первым ударом самого маленького колокола, именно тогда наступает полночь.
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