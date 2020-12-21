Почти 91 тысяча липецких семей получит сегодня по 5`000 рублей

Все данные о получателях «путинских» новогодних выплат уже поступили в банке. Но есть возвраты из-за некорректных реквизитов.

Сотрудникам управления Пенсионного фонда России в Липецкой области пришлось все выходные работать, чтобы как можно скорее все семьи в регионе, которым причитаются «путинские» новогодние выплаты, как можно скорее получили деньги. «Марш-бросок» удался: ПФР передало в банки сведения о начислениях для 91 тысячи липецких семей, где есть дети в возрасте до 8 лет. Размер единовременной выплаты — 5 000 рублей.



- По нашим подсчетам в Липецкой области дети до 8 лет воспитываются в 91 тысяче семей. Мы исходим из тех данных, которые у нас скопились за прошлые выплаты, - рассказала заместитель управляющего Пенсионного Фонда в Липецкой области Татьяна Нацкина. - Право на единовременную выплату получают и те семьи, в которых дети родились после 1 июля 2020 года или родятся до 31 марта 2021 года. Мы ожидаем, что всего выплаты по 5 000 рублей получат примерно 95 тысяч семей.



ПФР отправил в банки выплаты на 90 800 детей. Выплаты уже начались. Ожидается, что все получатели еще сегодня увидят средства на своих счетах. Если, конечно, у мам, пап или опекунов не поменялись банковские реквизиты. Тогда их нужно откорректировать в своем профиле на портале «Государственные услуги». Если ребенок родился после 1 июля 2020 года, то нужно подать заявление через тот же сервис.



Ответы на частые вопросы:



Кому положена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей?



Право на единовременную выплату есть у семьи, в которой ребенку не исполнилось 8 лет на дату вступления в силу Указа, т.е. по 17 декабря 2020 г. включительно. Выплата осуществляется гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, также дети и родители должны быть гражданами России.



Как получить единовременную выплату?



Если ранее вы уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, выплата будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства будут перечислены до конца месяца.



Что делать, если сменились реквизиты счета для зачисления выплаты?



Если счет, который вы указали в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет. При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно. Если заявление подано с неправильным или недействительным номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю, обратившемуся за выплатой, о том, что необходимо представить корректные реквизиты для перечисления средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением – в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.



Ребенок родился в июле, соответственно заявление на выплаты детям до трех лет и от 3 до 16 лет мы не подавали. Что делать?



Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.



Какой срок определен для подачи заявления на выплату 5 тысяч рублей?



Семьям, которые ранее не подавали заявление на выплату, необходимо обратиться по 31 марта 2021 года включительно, т.е. у них есть более трех месяцев для обращения за положенными средствами.



Выплата дается за каждого ребенка?



Да, если в семье один ребенок до 8 лет, выплачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 тыс. рублей, и так далее.



Могут ли опекуны получить выплату?



Да, могут. Если опекун ранее уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей в декабре будут предоставлены беззаявительно. Если ранее опекун не получал выплаты на детей, ему необходимо подать заявление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.



Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?



К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.



Из каких средств идет выплата?



Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.



Зависит ли выплата от доходов семьи?



Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.



Нужна ли для получения выплат карта «МИР»?



Нет, единовременная выплата на детей до 8 лет может быть перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой платежной системы.



Что делать, если выплата не приходит?



Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

