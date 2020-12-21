В России

27 минут назад

Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году

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#банковский кризис
Эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году
Российские банки с высокой долей вероятности могут столкнуться с системным кризисом до конца ноября 2021 года. Такой прогноз сделали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с докладом). 

Эксперты ЦМАКП аппелируют в своих оценках к трем индикаторам приближения кризиса: нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и величиной их доходов, повышение безработицы до уровней восьми-девятилетней давности и снижение доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов). 

Впрочем, абсолютно все сторонние эксперты, опрошенные «Известиями», хотя и согласились с тем, что проблемы в секторе усугубились, уверены, что оснований для прогноза кризиса пока нет. Такой позиции, в частности, придерживаются в рейтинговых агентствах Fitch и АКРА, а также ЦСР. В ЦБ также не считают, что есть серьезные угрозы устойчивости банковского сектора. 
89
#банковский кризис

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