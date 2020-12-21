Общество

46 минут назад

На карантин полностью закрыты пять школ и 45 - частично

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#карантин #школа #детский сад
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На карантин полностью закрыты пять школ и 45 - частично

Кроме того, закрыты четыре детских сада.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 20 декабря в нашем регионе полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. 1270 учеников этих школ теперь получают знания дистанционно.

Кроме того, на карантине 166 классов в 45 школах - в них 3678 учеников находятся на дистанционном обучении.

Закрыты четыре детских сада - по одному садику в Ельце, Елецком, Задонском и Чаплыгинском районах. Дома остаются 157 детей. 
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#карантин #школа #детский сад
2

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