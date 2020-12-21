Общество

46 минут назад

У липчан земли становится все меньше

7 891
#земельные участки
3
У липчан земли становится все меньше

Площади земельных участков, находящихся в собственности жителей Липецкой области сократились. Такая же тенденция наблюдается по всей стране.

«Площади земли находящейся в собственности физлиц сократили на 1 миллион гектар», - сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.

«Доля земельных участков, находившихся в собственности граждан, сократилась на 975 тыс. га и составила 111,145 млн га (6,5% от всей площади земельного фонда страны). В основном уменьшение площади таких участков наблюдалось в 55 регионах», - говорится в сообщении.

Среди 55 регионов – Липецкая область, где доля земельных участков ранее принадлежавших гражданам сократилась на 51,4 тысячи гектар.

Причинами сокращения земельных участков в собственности физлиц называются перераспределение земель между группами лиц.

- Это произошло в связи с выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды. Также причиной послужили факты передачи гражданами долей в общей собственности на земельный участок в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия и выкупа у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили в Ростреестре.

7 891
#земельные участки
3

Комментарии (7)

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Пай купить не купишь

8 минут назад
В деревнях нет свободной земли.сеят везде и все.
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весёлый

8 минут назад
Раздали земли ,чтобы ободрать крестьян,которые сами не в состоянии её обработать,вот и продал свою землю фермеру бедный крестьянин
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Ну это ты про ижс и ЛПХ

15 минут назад
911, а я про другие назначения.... обрабатывать землю хотят агро комплексы всякие-они до драки и стрельбы делят Ее. Кто будет сеять..... и снимать урожай.
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Агафья

16 минут назад
Высоки на Руси Святые горы, глубоки их ущелья,страшны пропасти.Не растет там ни березка, ни дуб,ни сосна,ни зеленая трава. Там и волк не пробежит,орел не пролетит, - муравью и тому поживиться на голых скалах нечем. Только богатырь (чиновник) разъезжает между утесов на своем могучем коне.Через пропасти конь перескакивает,через ущелья перепрыгивает,с горы на гору переступает....Все разрушили по настроили зон экономических, которых половина заводов банкрот, "багатыри то наши" вон как нас защищают то.
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Москвичи

16 минут назад
Скупили.
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911

19 минут назад
Естественно, Хорош трепаться! За 25 соток в Липецком районе без всяких льгот налог на землю 320руб всего! Просто никто не хочет землю обрабатывать, пошел в магазин и накупил пластмассы и норм! Ешьте, не обляпайтесь!
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Естественно

38 минут назад
Владение землёй платное. И когда они видят сумму земельного налога. Сразу начинают думать куда Ее деть)))
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