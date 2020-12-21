46 минут назад
У липчан земли становится все меньше
Площади земельных участков, находящихся в собственности жителей Липецкой области сократились. Такая же тенденция наблюдается по всей стране.
«Доля земельных участков, находившихся в собственности граждан, сократилась на 975 тыс. га и составила 111,145 млн га (6,5% от всей площади земельного фонда страны). В основном уменьшение площади таких участков наблюдалось в 55 регионах», - говорится в сообщении.
Среди 55 регионов – Липецкая область, где доля земельных участков ранее принадлежавших гражданам сократилась на 51,4 тысячи гектар.
Причинами сокращения земельных участков в собственности физлиц называются перераспределение земель между группами лиц.
- Это произошло в связи с выкупом юридическими лицами земельных участков, предоставленных им на праве пользования и аренды. Также причиной послужили факты передачи гражданами долей в общей собственности на земельный участок в уставный капитал сельскохозяйственного предприятия и выкупа у граждан долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили в Ростреестре.
Пай купить не купишь
весёлый
Ну это ты про ижс и ЛПХ
Агафья
Москвичи
911
Естественно