На городскую ёлку липчане принесли 221 самодельную игрушку

Ёлку в парке украсят самодельными игрушками.

Сегодня в Липецке завершился сбор поделок на конкурс на лучшую игрушку на городскую ёлку «Новогодний сюрприз» . С 1 декабря конкурс проводили Департамент культуры и туризма администрации Липецка совместно с МАУК «Культурные пространства Липецка» и «Городским дворцом молодёжи «Октябрь».



Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь МАУК «Культурные пространства Липецка» Ангелина Кашина, всего на конкурс поступила 221 игрушка, сделанная руками липчан. Это символы наступающего 2021 года, ёлочные шары и игрушки в форме сказочных персонажей - именно такие три номинации были на конкурсе.



В ближайшие дни всеми этими самодельными игрушками украсят ёлку в парке "Сказка". Кроме того, победители конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявшие призовые места, получат дипломы и памятные подарки.







