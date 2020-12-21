В «Европейском» просят построить поликлинику и церковь

Мнения горожан о необходимости в микрорайоне многоуровневых парковок разделилось.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по общественным обсуждениям, касающимся застройки микрорайона «Европейский». Там вместо строительства дома №1 планируют возвести многоуровневую парковку на 300 машин и ликвидировать там подземную автостоянку на 158 автомобилей. Именно вопрос о необходимости парковок стал главным камнем преткновения в заочном обсуждении.



Мнения участников онлайн-слушаний разделились: ни у тех, кто «за», ни у тех, кто «против», нет существенного перевеса. Те, кто против строительства, указывают, что большинству людей необходима большая бесплатная автопарковка, так как доходы населения не позволяют оплачивать платную парковку. Кроме того, есть мнение, что многоуровневая стоянка может быть переделана в коммерческое помещение. Вместо многоуровневого паркинга предлагают делать подземные парковки. За строительство многоуровневой парковки высказались те, кто купил квартиры в доме № 9. Сторонники строительства считают, что нужно проработать вопрос строительства многоэтажных автоматизированных парковочных комплексов, взять под них территорию заправки возле микрорайона, вынести гостевые парковки за пределы «Европейского».



Помимо спора о парковках, жители «Европейского» просят построить в микрорайоне поликлинику, приходскую общину Воскресения Христова и спортивный комплекс. В департаменте заметили, что строительство поликлиники на 600 посещений в сутки запланировано концепцией развития микрорайона. Также в планах стоит и храм. Его конфессиональность не уточняется. Проектом «Европейского» предусмотрено размещение спортивно-парковой зоны.



Итоги общественного обсуждения направят в региональное управление архитектуры и строительства, где должны принять решение об утверждении или корректировке проекта.