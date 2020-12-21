Липецкий музей потратит грант от миллиардера на семейные истории

Администрация учреждения культуры планирует освежить сайт музея, создать серии временных экспозиций и привлечь горожан к организации совместных экспозиций из фамильных раритетов.

Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства выиграл грант от благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект администрации музея победил в грантовом конкурсе «Общее дело». Полученные средства администрация музея намерена потратить на развитие его филиала на улице Октябрьской.



- Проект направлен на создание базы липецких историй и семейных архивов, которые дадут возможность на их основе создать экспозицию в будущем. Проект предусматривает создание интернет-портала, где будут публиковаться документы, аудио-видео воспоминания, виртуальные экскурсии, проведение серий временных выставок в музейном пространстве, созданных горожанами. Липчанам представится возможность создать выставку своей семейной истории, взяв «напрокат» музейную витрину, - рассказывают о планах в музее.



Филиал музей был открыт временными выставками 15 февраля 2020 года после реставрации в одном из старинных зданий города (1830 г.), являющимся объектом культурного наследия «Здание городской управы». Основная концепция музея - показать историю города через историю дома и людей с ним связанных. В 19 веке в доме проживали купеческие династии, память о которых сохранилась до сих пор. В 20 веке в здании располагались детский дом (до 1959 г.) и детский сад (до 2011 года), с которыми связаны судьбы тысячи бывших воспитанников.