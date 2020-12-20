Происшествия
6 минут назад
На перекрестке улиц Космонавтов и Филипченко столкнулись несколько автомобилей
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О пострадавших ничего не сообщается.
Авария попала на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Ее опубликовали «ВКонтакте» в группе «ЧП 48 Липецк Новости».
На видео три пострадавших автомобиля: "ВАЗ-2106", "Лада Гранта" и отдельно стоящий "ВАЗ-2114". О пострадавших ничего не сообщается.
Новость дополняется.
На видео три пострадавших автомобиля: "ВАЗ-2106", "Лада Гранта" и отдельно стоящий "ВАЗ-2114". О пострадавших ничего не сообщается.
Новость дополняется.
107