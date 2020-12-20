Происшествия

6 минут назад

На перекрестке улиц Космонавтов и Филипченко столкнулись несколько автомобилей

107
#ДТП
На перекрестке улиц Космонавтов и Филипченко столкнулись несколько автомобилей

О пострадавших ничего не сообщается.

Авария попала на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Ее опубликовали «ВКонтакте» в группе «ЧП 48 Липецк Новости».



На видео три пострадавших автомобиля: "ВАЗ-2106", "Лада Гранта" и отдельно стоящий "ВАЗ-2114". О пострадавших ничего не сообщается.

Новость дополняется. 
107
#ДТП

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