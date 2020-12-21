Новое о коронавирусе к 21 декабря: иммунолог рассказала, когда витамины могут нанести вред

Витамины стоит принимать для профилактики заболеваний и спустя небольшой промежуток времени после болезни — для восстановления иммунитета. Непосредственно во время вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, прием витаминов может быть опасен, так как они делают инфекцию сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления.

Дополнительный прием витаминов может оказаться опасен во время вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, так как они делают инфекцию сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления. Об этом рассказала директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ТАСС. «Вирусы тоже получают энергию от витаминов. Когда человек заболевает, не следует их применять. А вот в качестве восстанавливающего организм средства уже после выздоровления — они необходимы», — отметила она. Врач добавила, что это касается и новой коронавирусной инфекции.



По ее мнению употреблять витамины сразу после выздоровления нельзя. Необходимо, чтобы прошла хотя бы неделя — в этом случае они окажут благотворное влияние на иммунную систему. Вместе с тем, прием витаминов является важным элементом профилактики заболеваний, в том числе и коронавируса, а также важным этапом восстановления организма после выздоровления.



В целом врач советует всем относиться к приему витаминов без присмотра врача с настороженностью, так как это может привести к гипервитаминизации. Крайне вредны для организма как недостаток витаминов, так и их переизбыток. «Нужно делать под контролем врача, потому что гипервитаминизацию вообще тяжело лечить. Иногда, если человек жалуется на плохое самочувствие, у него оказывается, например, очень много витамина группы B, и он не усваивается в организме. Это очень частое явление», — передают ТАСС слова эксперта.



Прием витаминов без назначения врача при коронавирусной инфекции может привести к осложнениям. Об этом заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он призвал обращаться к медикам. «В каждом конкретном случае при назначении витаминов надо с врачом советоваться», — отметил он. А доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на то, что у витаминов, как и у любых других лекарственных препаратов, есть показания и противопоказания. Кроме того, по его словам, непосредственно витамины не оказывают никакого воздействия на саму коронавирусную инфекцию. В свою очередь вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский сообщил РБК, что теоретически витамины никак не могут повлиять на течение инфекции. При этом он также посоветовал проконсультироваться с врачом перед приемом витаминов.



Влияние витаминов на течение коронавирусной инфекции исследуют врачи разных стран. Так, британские врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщила газета Express. Группа медиков проводила исследование статистики заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и географической широтой. Оказалось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни. По мнению авторов исследования реплицирующийся коронавирус может истощать белок ACE2, вызывая «цитокиновый шторм», а витамин D может защитить организм от проникновения коронавируса. О связи смертности от COVID-19 и нехватки витамина D в конце сентября сообщали ученые из Медицинской школы Бостонского университета США. Они изучили течение болезни у 235 больных коронавирусом и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина. Среди тех, у кого уровень витамина D был ниже определенного значения, смертность достигала 20%.



Заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь в беседе с «КП» отметила, что витамин D рекомендован в клинических рекомендациях — и для профилактики заболевания коронавирусом, и в лечении — он есть везде. Отличие профилактического приема и лечебного — в дозировках. «Пить его нужно, но по инструкции и в той профилактической дозировке, которую продают в аптеках, — отметила Ольга Гузь. — Увеличивать ее можно только по назначению врача. Потому что витамин D непростой, и при его избытке могут возникнуть негативные для здоровья последствия». Она также добавила, что использование витамина D для профилактики не гарантирует того, что вы не заболеете коронавирусом, об этом тоже надо помнить.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 76 738 133 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 694 232 человека, вылечились 53 865 733 заразившихся. В России выявлено почти 2,85 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Турции, Великобритании. Более миллиона заразившихся — в Италии, Испании, Аргентине, Колумбии, Германии, Мексике, Польше, Иране.