Елец эффективно освоил более 1 млрд рублей

Финансирование пошло в первую очередь на обновление коммунальных сетей, дорог и благоустройство.

Заместитель главы администрации Липецкой области, куратор сферы ЖКХ и строительства, Илья Тузов посетил с Елец и Измалковский район. Цель визита — инспекция выполнения «майских» указов Владимира Путина и реализации поставленных на 2020 год задач по национальным проектам. Как выразился сам вице-губернатор, «мне нужно просмотреть, насколько качественно выполнены работы». Выполнено многое. Елец получил на решение текущих проблем свыше 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджета. От успешности освоения денег зависит финансирование будущих проектов: федеральные власти не охотно дают дотации тем регионам, которые не любят работать и неэффективно расходуют средства.



Первой точкой осмотра стала улица Новолипецкая. Здесь по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделали новую проезжую часть. Но водовод, что залегал под проезжей частью был изношен, как признаются коммунальщики, на 90%. И чтобы не вскрывать новый асфальт для ремонта сетей холодного водоснабжения, было решено проложить новую инженерию увеличенной пропускной способности, для чего из регионального бюджета выделили 300 млн рублей. Новые коммуникации должны прослужить не менее 50 лет.



Здесь же, на Новолипецкой, Илья Тузов и мэр Ельца Евгений Боровских выслушали критику от местного жителя. Ельчанин Александр Иванов пожаловался на отсутствие остановочных павильонов на новой дороге. Остановки, на самом деле, уже готовы. Их установят до конца месяца. Александр Иванов пожаловался на обмеление реки Быстрая Сосна и плачевное состояние очистной системы. Эти проблемы Елец будет стараться решить за счёт помощи из федерального бюджета. Проект реконструкции очистных сооружений уже готов, но ждёт своего часа, а вернее — финансирования в 3,5 млрд рублей. Это почти 5% консолидированного бюджета региона, разово вложить такую сумму непосильно.



— В регионе мы плотно занялись оценкой состояния очистных сооружений. Максимальное внимание на те объекты, которые требуют скорейшего реагирования. В прошлом году запустили очистные сооружения в Тербунском районе, сейчас получаем решение по задонским и данковским сетям. Будем стараться решать задачи с привлечением средств из федерального бюджета, — поделился планами Илья Тузов. — Нам необходимо максимально эффективно провести то переустройство, которое рядовой житель и не замечает, но от которого зависит качество его жизни: это исправная система теплоснабжения, качественная питьевая вода, хорошие дороги.



В конце 2019 года в Ельце начали реконструкцию автомобильного моста через реку Быстрая Сосна. Работы должны быть завершены к 2022 году, но есть амбиции открыть мост к 875-летию Ельца, будущей осенью. Строители в эти планы пока укладываются, идут с опережением. В этот объект вложено порядка 420 млн рублей из федерального бюджета.



Настоящим вызовом для исполнителей контракта на 150 млн рублей стал ремонт теплосети на улице Коммунаров. Там меняли трубы, уложенные почти полвека назад: порывы на ветхих сетях случались по 30 раз в год. Поэтому здесь все никак не решались класть новый асфальт. Теперь коммуникации уложены — почти 2,7 км стальных труб. В отопительный сезон дома вошли без проблем, остались последние штрихи. В 2021 году здесь планируют отремонтировать дорогу. А в 2020 году в Ельце отремонтировали 12 дорог, вложили в их обновление порядка 150 млн рублей.



Здесь же на Коммунаров сразу в нескольких местах заменили сети водоснабжения. Старые коммуникации были изношены настолько, что при любой аварии потребовалось бы гораздо больше сил и времени для устранения ее последствий.



В результате масштабной реконструкции коммунальщики заменили почти два километра старых труб на полиэтиленовые двухслойные трубы класса «мультипайп». Они более устойчивы к внешним нагрузкам и давлению. Сегодня ведется подключение абонентов к новым сетям водоснабжения.



Но это лишь часть большого проекта по обеспечению Ельца водой, расходы которой здесь постепенно растут. По словам мэра Евгения Боровских, потребность елецкой площадки экономической зоны «Липецк» в водоснабжении в последнее время увеличилась в 4 раза — с 500 до 2000 куб м в сутки. Проблему должны решить новые сети протяженностью почти 16 км. Работа ведется в несколько этапов. Стоимость первого составила — 404 млн рублей. Сейчас завершается второй. Его стоимость — 304,6 млн рублей из областного бюджета. Он включает в себя строительство водовода длиной 8,5 км. Большая часть уже проложена, последние 700 м трубопровода пройдет по дну реки Быстрая Сосна.



— Впереди еще несколько этапов строительства. Новые коммуникации обеспечат бесперебойной и качественной водой не только потребности растущей промзоны, но и 25% ельчан, — прокомментировал Евгений Боровских.



Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.



А что же с порядком на земле? Стоит признать, Елец меняется. Город как победитель Всероссийского конкурса на лучший проект по благоустройству малых городов получил 44,5 млн федеральных рублей, добавив к ним 34,2 млн из региональной казны, власти города смогли благоустроить два сквера Бунина и Соломенцева так, что из двух транзитных площадок получилось единое пространство для отдыха. Концепции формирования общественной среды обсуждали с жителями, все работы уже завершены.



— В Ельце хороша видна синергия работ по нацпроектам. Например, улица Новолипецкая, где, на условиях софинансирования удалось отремонтировать не только дорожное полотно, но и систему водоснабжения. Теперь у нас и хорошая дорога, и минимизация риска коммунальных аварий, — сделал вывод Илья Тузов. — Или благоустройство скверов. В этом году оно было сделано на средства федерального гранта. В 2021 год есть желание обновить сквер Пушкина, но уже за счет региональных денег.



Тем не менее, приоритет, по словам Ильи Тузова, пока остается за решением проблем с ЖКХ.

Он отметил, что в целом задачи на 2020 Елец выполнил.



— Сегодня к мэру Ельца Евгению Боровских нет критических замечаний по капитальным объектам, есть текущие нюансы: в скверах нужно заменить фонари, разобраться с обликом табачной фабрики, лучше чистить пешеходные дорожки, навести порядок с дизайн-кодом. Думаю, у мэра достаточно политической воли на исправление этих деталей.



После Ельца, замглавы отправился в Измалковский район, где в селе Пятницкое строят новую школу. Здание возводят на федеральные деньги — около 150 млн рублей, — по нацпроекту «Образование». Коробка уже готова, внутри заканчиваются отделочные работы и прокладывают инженерные сети. Пока дети села учатся в здании 1902 года постройки, которое должно было стать вокзалом. Там нет ни столовой, ни спортивного зала. В новой школе будет все, даже лифт на второй этаж. Подрядчик приступил к работам в апреле, для скорейшего строительства перебросил все силы с возведения жилья именно на этот социально-важный объект.



— В нашем селе живет порядка 670 человек, ещё около 2 000 — в соседней Чернаве. Их школа уже переполнена, наше здание слишком старое. Поэтому было принято решение строить новое. Возводим его с учётом растущей потребности в местах. Школа рассчитана на 100 учеников, пока у нас живут около 70 школьников. Мы видим, что наши места пользуются большой популярностью у переселенцев из Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга. Так что строим с заделом на будущее, — отметил глава Измалковского района Владимир Иванников.