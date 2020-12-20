В России

24 минуты назад

В России требуют сурово наказать журналистку, солгавшую Путину на пресс-конференции

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Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич требует сурово наказать рязанскую журналистку Александру Безукладову за обман президента России Владимира Путина во время пресс-конференции.

Журналистка смогла привлечь к себе внимание плакатом с надписью: «Я беременна» (что не соответствовало истине), а ее вопрос, по мнению Малькевича, на деле оказался лоббированием интересов местного чиновника.

В связи с этим Малькевич обратился к председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву с требованием рассмотреть поведение Безукладовой на пресс-конференции президента и принять к ней соответствующие меры.

«Считаю, что поведение журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции президента России было недопустимым, — написал Малькевич в своем Telegram-канале. — За публичный обман главы государства, фальсификацию, абсолютно фейковое выступление (часть «сценария» которого была заранее опубликована в соцсетях), за поведение, порочащее честь и саму профессию журналиста, предлагаю исключить Александру Безукладову из членов Союза журналистов России».

В комментарии ФАН Александр Малькевич заявил, что за столь беспардонную ложь и фальсификации, которые позволила себе рязанская журналистка, нужно, как говорится «вмазать», чтобы не повадно было.

«Она обманула не только президента, но и всех нас: там не только ложь, но и явно фейковый, постановочный вопрос, что для журналиста совершенно недопустимо», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Малькевича, среди прегрешений журналистки: ложь о беременности; выступление по заранее заготовленному «темнику»; попытка продавить чиновнику звание Героя России на основании ложной информации о его «подвигах»; публичная ложь о количестве спасенных этим чиновником людей, о чем журналистка знала; ложь о собранных жителями Рязани подписях в поддержку этого награждения; а также фактически публичное участие в коммерческих спорах в прямом эфире на всю страну.

«Подобное недостойное поведение, выражающееся в откровенной и отвратительной лжи на всю страну, не должно остаться безнаказанным», — подчеркнул Александр Малькевич.

Рязанская журналистка, директор издания «МК в Рязани» Александра Безукладова в ходе пресс-конференции привлекла внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова плакатом «Я беременна». Получив слово, она попросила главу государства присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек во время пожара, сообщает ukrnewstoday24.site

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