В мире

26 минут назад

Кравчук сообщил, что Украина применит силу санкций против России

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Сила, на которую опиралась Россия и считала, что контролирует страны бывшего Советского Союза, начала трещать по швам.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Минской ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

«Три месяца назад предвидел ли кто-то, что в Молдавии придёт к президентству демократичная президент, которая заявила о том, что российские войска должны оставить Молдову? Такого и в мыслях ни у кого не было, и Россия о таком даже не думала.

Могли представить, что президент Турции скажет президенту Азербайджана, что он с ним не только за круглым столом, но и будет с ним на поле битвы? И что? Теперь турецкие войска находятся в Азербайджане! Этого Россия даже в страшном сне не могла представить! Я уже не говорю, что происходит в Беларуси, на Украине, на Кавказе и в других местах», – заявил Кравчук.

«То есть, та сила, на которую опиралась Россия и считала, что контролирует страны бывшего Советского Союза, начала трещать по швам. Почему Путин согласился с такой позицией Турции? Потому что для этого есть мировые основания.

И поэтому я верю в то, что придёт время, а оно придёт обязательно, когда Украина скажет: давайте не будем играться в политику, а применим к агрессору силу не войны, а силу санкций», – добавил политик.
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