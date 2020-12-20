Сокращение населения России превысило годовой прогноз правительства

Общая численность населения России с 1 января по конец октября 2020 года снизилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%, сообщил Росстат.

Естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над родившимися) за январь—октябрь на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тыс. человек, что почти двукратно превышает естественную убыль за аналогичный период прошлого года (259,6 тыс. человек), пишет zakonvremeni.ru

Миграционный приток компенсировал менее одной пятой естественной убыли: в условиях закрытых границ из-за пандемии COVID-19 миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль населения России только на 18,4%. За январь—октябрь 2020 года он составил 86,1 тыс. человек (для сравнения: за январь—октябрь 2019 года миграционный рост составлял 222,7 тыс.).

Правительство прогнозировало, что сокращение численности населения в 2020 году составит 352,5 тыс. человек, следует из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России. Данные Росстата за десять месяцев оказались выше этой оценки.

В целом, согласно прогнозу правительства, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года составило 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Уровень смертности в России за десять месяцев текущего года достиг рекордного значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих, писал ранее в этом месяце РБК. В текущем году на фоне пандемии показатель составил 113,2 на 10 тыс. умерших (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

Одновременно с ростом смертности в России сокращается рождаемость: за январь—октябрь число родившихся сократилось на 4,6% в годовом выражении. За десять месяцев года в стране родились 1,193 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 1,25 млн человек. Снижение рождаемости фиксировалось в 77 из 85 регионов странысообщает rbc.ru