В России

30 минут назад

Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор

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Трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году, предположил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года в промежуточной камере модуля "Звезда" была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра.

В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что специалисты считают маловероятными версии появления трещины из-за усталости металла корпуса камеры или жестких стыковок кораблей к модулю "Звезда", или коррекций орбиты станции с помощью двигателей модуля.

"Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда", - сказал Хохлов РИА Новости.


Он напомнил, что автоматическая стыковка "Союза МС-14" с роботом к модулю "Поиск" не состоялась вследствие того, что на МКС оказался неподключённым один из кабелей системы сближения "Курс".


"В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Фёдора" через узкую промежуточную камеру. Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе", - пояснил эксперт.

Первый российский антропоморфный робот "Фёдор" был доставлен на станцию в августе 2019 года на "Союзе МС-14" и в сентябре после проведения экспериментов с ним на МКС на том же корабле возвращён на Землю.

В настоящее время экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда". Для этого "протекающий" отсек обтягивается плёнкой, чтобы сократить его объём и за счёт увеличения скорости падения давления обнаружить течь.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин РубинсМайкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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