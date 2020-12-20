Общество

сегодня, 09:24

Липецкую область накроет туман

3 737
#туман
1
Липецкую область накроет туман

Спасатели предупредили о непогоде.

В ближайшие 1-3 часа и сохранением в течение дня 20 декабря, ночи и утра 21 декабря ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Липецкой области. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности.

В УГО и ЧС по городу Липецку предупреждают о том, что в ближайшие 1-3 часа   с сохранением в течение дня 20 декабря   и ночи 21 декабря ожидается  гололед, на дорогах гололедица.
3 737
#туман
1

Комментарии (3)

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ПНД

28 минут назад
Игорь, Игорь просим срочно обратиться к нам.
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Валить нада

45 минут назад
Из этого городишка
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Игорь

сегодня, 09:28
Ковидные химтрассы от мирового правительства.
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