Липецкую область накроет туман

Спасатели предупредили о непогоде.

В ближайшие 1-3 часа и сохранением в течение дня 20 декабря, ночи и утра 21 декабря ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Липецкой области. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности.



В УГО и ЧС по городу Липецку предупреждают о том, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня 20 декабря и ночи 21 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица.

