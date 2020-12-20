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Работая по делу об изнасиловании, полицейские обнаружили наркотики

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#наркотики #изнасилование
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Работая по делу об изнасиловании, полицейские обнаружили наркотики

Полицейские нашли в Борино коноплю.

28-летняя гражданка в августе 2020 года написала заявление в полицию о том, что ее изнасиловали неизвестные в одной из надворных построек села Борино Липецкого района.

— В ходе проведения осмотра надворной постройки, в которой проживал ранее не судимый, неработающий 30-летний гражданин, было обнаружено и изъято 9 кустов выращиваемой в горшках конопли (растения рода каннабис), а также банка, в которой находилось 51,9 гр наркотического сред­ства каннабис (марихуана) в высушенном и измельченном состоянии, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Подразделением дознания ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, по факту незаконного хранения наркотического средства в значительном размере.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли подозреваемого, Он написал явку с повинной и признался в незаконном хранении наркотиков. В настоящее время проводитсяся расследование, направленное на установление истины по делу.

Дело об изнасиловании ведет региональный Следственный комитет.
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#наркотики #изнасилование
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Комментарии (3)

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Так понял,

25 минут назад
Не смогли износ раскрыть,так, хоть,коноплю нашли?
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Саша

40 минут назад
Смех и только. Это еще у соседей не смотрели.
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***

45 минут назад
Да у обкурков мозг как у тюльки. Они существуют инстинктами обезьян . В мудях зачесалось , может и изнасиловать. К о н ч е н н ы е....
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