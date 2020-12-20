Работая по делу об изнасиловании, полицейские обнаружили наркотики

Полицейские нашли в Борино коноплю.

28-летняя гражданка в августе 2020 года написала заявление в полицию о том, что ее изнасиловали неизвестные в одной из надворных построек села Борино Липецкого района.



— В ходе проведения осмотра надворной постройки, в которой проживал ранее не судимый, неработающий 30-летний гражданин, было обнаружено и изъято 9 кустов выращиваемой в горшках конопли (растения рода каннабис), а также банка, в которой находилось 51,9 гр наркотического сред­ства каннабис (марихуана) в высушенном и измельченном состоянии, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Подразделением дознания ОМВД России по Липецкому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, по факту незаконного хранения наркотического средства в значительном размере.



Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли подозреваемого, Он написал явку с повинной и признался в незаконном хранении наркотиков. В настоящее время проводитсяся расследование, направленное на установление истины по делу.



Дело об изнасиловании ведет региональный Следственный комитет.

