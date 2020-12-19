Происшествия

36 минут назад

В Хлевенском районе в лобовом столкновении погибла девушка-водитель

4 921
#ДТП
1
В Хлевенском районе в лобовом столкновении погибла девушка-водитель

ДТП произошло на трассе «Хлевное-Липецк» днем 19 ноября.

По предварительной версии, 26-летняя водитель на «Фольксваген Поло» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хендай Солярис» под управлением 21-летней девушки.

- В результате столкновения погибла женщина-водитель «Фольксваген Поло», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Водитель и 23-летний пассажир «Хендай Солярис» доставлены в Хлевенскую районную больницу.


4 921
#ДТП
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липка

1 минуту назад
На заднем сиденье авто в котором погибла девушка,лежала еще женьщина,почему о ней ничего не говорится?
ответить

гость

13 минут назад
бред не солярис а веста св кросс и не 5км от коня а 5 км от елец-лозовки
ответить

Тык-Тык.

17 минут назад
Гном, а мне не жаль. Права купить можно,а мозги нет.
ответить

гном

21 минуту назад
как жаль ,,но мозгов нет не смотря на такую погоду
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сгорел «Mercedes»
#пожар #МЧС
11
В Липецке сгорел «Mercedes»

сегодня, 11:14

Происшествия
В Липецком районе сгорела новостройка
#пожар #МЧС
4
В Липецком районе сгорела новостройка

сегодня, 10:31

Происшествия
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки
#кража
7
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки

сегодня, 09:09

Происшествия
Липчанин подкинул другу наркотики
#наркотики
25
Липчанин подкинул другу наркотики

сегодня, 09:02

Происшествия
Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном
#бетон #Ниссан
72
Автомобиль «Ниссан» в центре Липецка залило бетоном

вчера, 16:47

Происшествия
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров
#ёлка #Новый год
22
В Липецкой области поймали первых ёлочных браконьеров

вчера, 15:33

Происшествия