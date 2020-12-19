В Хлевенском районе в лобовом столкновении погибла девушка-водитель

ДТП произошло на трассе «Хлевное-Липецк» днем 19 ноября.

По предварительной версии, 26-летняя водитель на «Фольксваген Поло» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хендай Солярис» под управлением 21-летней девушки.



- В результате столкновения погибла женщина-водитель «Фольксваген Поло», - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Водитель и 23-летний пассажир «Хендай Солярис» доставлены в Хлевенскую районную больницу.





