В Липецкой области погода приходит в норму

20 декабря Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с запада – ночью возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 5 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.