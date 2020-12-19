Погода в Липецке

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В Липецкой области погода приходит в норму

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#снег
В Липецкой области погода приходит в норму

20 декабря Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с запада – ночью возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 5 градусов мороза, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.

20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.
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#снег

Комментарии (2)

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Котэ

3 минуты назад
Кушать всё равно нечего...
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Гость

58 минут назад
Была хреновая погода.Стала еще хуже.Пришла в норму)))
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