сегодня, 15:24
В Липецкой области погода приходит в норму
20 декабря Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с запада – ночью возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 5 градусов мороза, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.
20 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 31 градус мороза.
Котэ
Гость