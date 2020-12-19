Общество

29 минут назад

Село Большие Хомяки Липецкой области вновь прозвучали на всю Россию

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#Кадастровая палата #Росреестр
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Село Большие Хомяки Липецкой области вновь прозвучали на всю Россию

Вместе с ними прославилась деревня Новоселье.

Название села Большие Хомяки и деревни Новоселье показались необычными Кадастровой палате России, сообщает ТАСС.

Год назад село Большие Хомяки Добровского района Липецкой области было одним из лидеров народного голосования на самое веселое название населенного пункта, но проиграло селу Мухоудеровка Алексеевского района Белгородской области (19,84% против 29,84% соответственно). 

Также среди необычных названий отмечено село Париж в Челябинской области, поселок Новый Карапуз в Новосибирской области, деревни Перебор в Свердловской области и Ямайкино, Новая Бондюга в Удмуртии. 
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#Кадастровая палата #Росреестр
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