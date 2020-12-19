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Под Ельцом казаки устроили праздник без масок

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#казаки #Казачья застава
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Под Ельцом казаки устроили праздник без масок

Глава Елецкого муниципального района Олег Семенихин рассказал в своем инстаграме о фестивале «Казачья застава».

Казаки с Кубани, Дона, Терека, Москвы побывали в гостях на фестивальной площадке «Казачья застава», рассказывает в своем посте чиновник.

- Вместе с казаками станицы "Казацкая" сварили настоящую Казачью уху, - Написано в сообщении. - ДК КонТур любезно предоставили возможность покататься на лошадях. Очень рады встрече и знакомству с замечательными людьми!

При этом на фотографии участники фестиваля без масок да же в те моменты, когда они не трапезничают. При этом один из участников приехал из столичного региона, где традиционно отмечается один из самых высоких показателей выявления больных коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в сумме в месте с областью там выявлено почти восемь тысяч заболевших COVID-19.


24 1176
#казаки #Казачья застава
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Комментарии (24)

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стихоплет

2 минуты назад
Не лихой казак тот,кто без маски инстаграм не ведет.
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Гневный гражданин

3 минуты назад
Сенсей, прошлый раз я к тебе пришел,а ты как всегда запуталась в своих колготках и юбках и упала в вонючую канализацию.
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Ты наверное

5 минут назад
Лавочница, дальше своего Коровино никогда не выезжала? Судишь своим обделенным кругозором.Ты наверное никогда не видела как живут и во что одеваются американские мормоны,которых целый штат или хасиды в Израиле?Или тебя воротит от всего русского?Или может ты зомбированная тупой идеологией думаешь,что при царе люди жили хуже чем сейчас?
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Сенсей

9 минут назад
Читать тошно, нам с тобой все можно,ведь мы будем осторожно,не правда ли?
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Вася

12 минут назад
Молодцы ребята !
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Перри Мейсон

13 минут назад
Молодцы казаки! Не рабы. Таких намордник надеть никто не заставит!
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Читать тошно

16 минут назад
Не знаете кого спалить и где, там смотрите что Вы-ааласти сами творите.... Корпоративы до 3 ночи, концерты толпами, шоу программы по ТВ там тоже все без масок.... Хватит тогда к избранным придираться... Можно тем, можно и этим
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Сенсей

20 минут назад
Гневный гражданин, не гневи меня,а приходи завтра за Пятерочку.
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Сенсей

27 минут назад
Ну раз пошла такая пьянка,я возобновлю свои встречи за Пятерочкой. А что,им можно а мне нельзя???
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Бородач

29 минут назад
Гневный гражданин, клоуны должны быть в цирке. Какие у них моральные качества и как ты решил , что у остальных их нет? По себе судишь?
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