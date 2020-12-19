Под Ельцом казаки устроили праздник без масок

Глава Елецкого муниципального района Олег Семенихин рассказал в своем инстаграме о фестивале «Казачья застава».

Казаки с Кубани, Дона, Терека, Москвы побывали в гостях на фестивальной площадке «Казачья застава», рассказывает в своем посте чиновник.- Вместе с казаками станицы "Казацкая" сварили настоящую Казачью уху, - Написано в сообщении. - ДК КонТур любезно предоставили возможность покататься на лошадях. Очень рады встрече и знакомству с замечательными людьми!При этом на фотографии участники фестиваля без масок да же в те моменты, когда они не трапезничают. При этом один из участников приехал из столичного региона, где традиционно отмечается один из самых высоких показателей выявления больных коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в сумме в месте с областью там выявлено почти восемь тысяч заболевших COVID-19.