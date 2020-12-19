В Липецком районе сгорела новостройка

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Вечером 18 декабря около 19.20 в селе Архангельские Борки загорелось строящееся здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.- На месте работали четыре отделения пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К их приезду горела конструкция по всей площади строения.Жертв и пострадавших нет.