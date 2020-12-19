Происшествия

сегодня, 10:31

В Липецком районе сгорела новостройка

3 1049
#пожар #МЧС
В Липецком районе сгорела новостройка

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Вечером 18 декабря около 19.20 в селе Архангельские Борки загорелось строящееся здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

- На месте работали четыре отделения пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К их приезду горела конструкция по всей площади строения.

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Жертв и пострадавших нет.
3 1049
#пожар #МЧС

Комментарии (3)

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житель

39 минут назад
Видимо на ЗИЛах и ГАЗонах приехали,на машинах из прошлого.
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Липчанин

51 минуту назад
Вот и все, что можно сказать о наших огнеборцев
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ха-ха

сегодня, 10:50
Я уж подумал 17-ти этажка занялась....
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