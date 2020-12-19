Происшествия
сегодня, 10:31
В Липецком районе сгорела новостройка
Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Вечером 18 декабря около 19.20 в селе Архангельские Борки загорелось строящееся здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
- На месте работали четыре отделения пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К их приезду горела конструкция по всей площади строения.
Жертв и пострадавших нет.
- На месте работали четыре отделения пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе ведомства. - К их приезду горела конструкция по всей площади строения.
Жертв и пострадавших нет.
житель
Липчанин
ха-ха