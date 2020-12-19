В США назвали сроки начала производства гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов рассчитывают начать производство гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в 2021 или 2022 году. Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, передает ТАСС.





По словам Ропера, это оружие будет размещено на стратегических бомбардировщиках B-52, оно обеспечит американские военно-воздушные силы потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения.



Он также выразил мнение, что технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты помогут США разрабатывать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше ряда аналогов. Ропер уточнил, что в первую очередь они будут размещены на истребителях F-15.



Источник:



«Мы очень близки к тому, чтобы запустить в производство ARRW — первое гиперзвуковое оружие министерства [ВВС]. Это произойдет в 2022 финансовом году (стартует в США 1 октября 2021 года), — сказал он.По словам Ропера, это оружие будет размещено на стратегических бомбардировщиках B-52, оно обеспечит американские военно-воздушные силы потенциалом нанесения быстрого удара вне досягаемости средств поражения.Он также выразил мнение, что технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя и крылатые ракеты помогут США разрабатывать гиперзвуковые вооружения, которые дешевле и меньше ряда аналогов. Ропер уточнил, что в первую очередь они будут размещены на истребителях F-15.Источник: www.gazeta.ru