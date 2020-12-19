В России

сегодня, 10:15

На рэпера Моргенштерна подали в суд

135

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга подала иск в суд на уфимского рэпера Моргенштерна.

Надзорное ведомство требует запретить песню певца «Я съел деда». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В суде также сообщили, что им придется сначала послушать эту песню, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.

Всего было подано пять исков, в других прокуратура просит запретить японский аниме «Тетрадь смерти» и ряд других мультфильмов. Если иски будут удовлетворены, потребуется удалить 49 ссылок на запрещенный контент в интернете, сообщает ufa-town.ru

135

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В США назвали сроки начала производства гиперзвукового оружия
В США назвали сроки начала производства гиперзвукового оружия

сегодня, 10:19

В России
Правительство определило, когда чиновник имеет право на коррупцию
Правительство определило, когда чиновник имеет право на коррупцию

сегодня, 10:13

В России
По делу MH17 неожиданно объявился известный свидетель
По делу MH17 неожиданно объявился известный свидетель

сегодня, 10:05

В России
#похмелье
В России выросли продажи препаратов от похмелья

вчера, 12:28

В России
Автомобиль вылетел на трамвайные пути в центре Кемерова
#авария #ДТП
Автомобиль вылетел на трамвайные пути в центре Кемерова

вчера, 11:46

В России
#авария #ДТП
В Кемерове автомобиль Chevrolet сбил трех человек на остановке

вчера, 11:38

В России