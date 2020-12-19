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На рэпера Моргенштерна подали в суд
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга подала иск в суд на уфимского рэпера Моргенштерна.
Надзорное ведомство требует запретить песню певца «Я съел деда». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В суде также сообщили, что им придется сначала послушать эту песню, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.
Всего было подано пять исков, в других прокуратура просит запретить японский аниме «Тетрадь смерти» и ряд других мультфильмов. Если иски будут удовлетворены, потребуется удалить 49 ссылок на запрещенный контент в интернете, сообщает ufa-town.ru
В суде также сообщили, что им придется сначала послушать эту песню, так как специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия.
Всего было подано пять исков, в других прокуратура просит запретить японский аниме «Тетрадь смерти» и ряд других мультфильмов. Если иски будут удовлетворены, потребуется удалить 49 ссылок на запрещенный контент в интернете, сообщает ufa-town.ru