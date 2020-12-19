Правительство определило, когда чиновник имеет право на коррупцию

В Госдуму правительство РФ внесло законопроект об условии освобождения госслужащих от ответственности за коррупцию. В документе перечислены случаи, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований.





Под «независящими обстоятельствами» подразумевается ЧП и другие происшествия, которых «нельзя было ожидать, избежать или преодолеть». В пояснительной записке к ним относят стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, которые принимает государство, в том числе и иностранное. В правительстве особо подчеркнули, что не не освободят от статьи за коррупцию «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».



Чиновник может быть освобожден от ответственности только в том случае, если комиссия по соблюдению требований к служебному поведению установит четкую причинно-следственную связь между возникновением обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. При это в течение месяца после исчезновения препятствий госслужащий должен будет вновь обеспечить соблюдение указанных запретов и требований.



Если Госдума одобрит законопроект, то поправки будут внесены в целый ряд профильных законов и коснуться большого круга госслужащих — от судей, парламентариев и прокуроров до чиновников муниципальных администраций и участковых уполномоченных, сообщает



«Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств», — говорится в пояснительной записке к документу, который размещен в электронной базе данных Госдумы.Под «независящими обстоятельствами» подразумевается ЧП и другие происшествия, которых «нельзя было ожидать, избежать или преодолеть». В пояснительной записке к ним относят стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, которые принимает государство, в том числе и иностранное. В правительстве особо подчеркнули, что не не освободят от статьи за коррупцию «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».Чиновник может быть освобожден от ответственности только в том случае, если комиссия по соблюдению требований к служебному поведению установит четкую причинно-следственную связь между возникновением обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. При это в течение месяца после исчезновения препятствий госслужащий должен будет вновь обеспечить соблюдение указанных запретов и требований.Если Госдума одобрит законопроект, то поправки будут внесены в целый ряд профильных законов и коснуться большого круга госслужащих — от судей, парламентариев и прокуроров до чиновников муниципальных администраций и участковых уполномоченных, сообщает ura.news