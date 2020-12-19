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Археологи нашли бутылку с посланием из позапрошлого века
В американском городе Бостон, штат Массачусетс, была найдена бутылка с запиской из позапрошлого века. Об этом сообщает газета The Boston Globe.
Снимки находки были размещены сотрудниками местной археологической службы Boston Archaeology Program, и попросили пользователей Сети расшифровать послание. Вот, что предположили комментаторы:
«Похоже на пари или запись ставки».
«Возможно, кто-то прятал доказательства пьянок и азартных игр».
«Я думаю, что в 1894 году некий Том Форд жил на улице Ши, дом 6 в Бостоне».
Местный археолог Джо Бэгли решил разгадать значение записки и узнать о человеке, который ее написал.
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