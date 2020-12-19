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11 минут назад

По делу MH17 неожиданно объявился известный свидетель

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Расследование по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 длится уже более шести лет, однако оно не привело к каким-либо конкретным достоверным результатам.

Однако совсем скоро все может измениться, ведь неожиданно появился новый свидетель, который готов дать показания в Гааге против украинских чиновников по делу авиакатастрофы и преступлений в ВСУ.

Этим неожиданным свидетелем оказался давнишний экс-чиновник и соратник бывшего украинского президента Петра Порошено Давид Жвания. О своём намерении он рассказал в своём официальном заявлении, опубликованном на своём личном YouTube-канале.

Жвания рассказал, что сперва обращался к окружению Владимира Зеленского и представителям силовых структур.

Первые отказались копать против прошлого начальника, хоть нынешний украинский лидер и обещал посадить его в тюрьму. Вторые же вполне внятно намекнули, что будут любыми путями саботировать расследование.

Бывшему соратнику Порошенко не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в Гаагу. Экс-депутат Рады отметил, что заявление о готовности дать показания уже направлено в суд.

Он твердо намерен объединить дело крушения малайзийского пассажирского авиалайнера, за которое несут ответственность украинские политики, с преступлениями ВСУ в Донбассе.

«Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины», — заявил Жвания в видеоролике.

Напомним, версии о причастности Украины к катастрофе озвучивалась и раньше, однако нидерландская прокуратура отказалась рассматривать их в рамках дела.


Источник: rusvesna.su

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