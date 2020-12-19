По делу MH17 неожиданно объявился известный свидетель

Расследование по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 длится уже более шести лет, однако оно не привело к каким-либо конкретным достоверным результатам.









Этим неожиданным свидетелем оказался давнишний экс-чиновник и соратник бывшего украинского президента Петра Порошено Давид Жвания. О своём намерении он рассказал в своём официальном заявлении, опубликованном на своём личном YouTube-канале.



Жвания рассказал, что сперва обращался к окружению Владимира Зеленского и представителям силовых структур.



Первые отказались копать против прошлого начальника, хоть нынешний украинский лидер и обещал посадить его в тюрьму. Вторые же вполне внятно намекнули, что будут любыми путями саботировать расследование.



Бывшему соратнику Порошенко не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в Гаагу. Экс-депутат Рады отметил, что заявление о готовности дать показания уже направлено в суд.



Он твердо намерен объединить дело крушения малайзийского пассажирского авиалайнера, за которое несут ответственность украинские политики, с преступлениями ВСУ в Донбассе.



«Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины», — заявил Жвания в видеоролике.



Напомним, версии о причастности Украины к катастрофе озвучивалась и раньше, однако нидерландская прокуратура отказалась рассматривать их в рамках дела.





Источник:



Однако совсем скоро все может измениться, ведь неожиданно появился новый свидетель, который готов дать показания в Гааге против украинских чиновников по делу авиакатастрофы и преступлений в ВСУ.Этим неожиданным свидетелем оказался давнишний экс-чиновник и соратник бывшего украинского президента Петра Порошено Давид Жвания. О своём намерении он рассказал в своём официальном заявлении, опубликованном на своём личном YouTube-канале.Жвания рассказал, что сперва обращался к окружению Владимира Зеленского и представителям силовых структур.Первые отказались копать против прошлого начальника, хоть нынешний украинский лидер и обещал посадить его в тюрьму. Вторые же вполне внятно намекнули, что будут любыми путями саботировать расследование.Бывшему соратнику Порошенко не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в Гаагу. Экс-депутат Рады отметил, что заявление о готовности дать показания уже направлено в суд.Он твердо намерен объединить дело крушения малайзийского пассажирского авиалайнера, за которое несут ответственность украинские политики, с преступлениями ВСУ в Донбассе.«Я подал официальное прошение, чтобы меня вызвали как свидетеля в Гаагу на судебное заседание. Я готов дать показания против лиц из числа бывшего руководства Украины», — заявил Жвания в видеоролике.Напомним, версии о причастности Украины к катастрофе озвучивалась и раньше, однако нидерландская прокуратура отказалась рассматривать их в рамках дела.Источник: rusvesna.su