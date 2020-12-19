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Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки

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#кража
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки

36-летняя местная жительница «под тяжестью» собранных доказательств признала свою вину полностью и дала признательные показания.

10 декабря 2020 года в ОМВД России по Ельцу обратилась пенсионерка с сообщением о том, что у неё украли 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что потерпевшая ельчанка приходила в гости к своей знакомой. Женщины выпивали, а через некоторое время заявительница уснула. Этим воспользовалась хозяйка квартиры и похитила у знакомой банковскую карту.

Снять деньги она не могла, так как не знала пароль от расчётного счёта, поэтому пошла в магазин, купила продукты и расплатилась картой. После этого она разломила ее на несколько частей и выкинула в шахту лифта. После того как потерпевшая проснулась, подозреваемая на все вопросы по поводу пропавшей банковской карты отвечала, что ничего не знает и возможно та сама потеряла карту.

Полицейские собрали видеозаписи из торговых точек, где подозреваемая приобретала продукты питания. 36-летняя местная жительница «под тяжестью» собранных доказательств признала свою вину полностью и дала признательные показания.
3 293
#кража

Комментарии (3)

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Кот Матроскин

27 минут назад
С такими друзьями и врагов не надо.
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Участковый

29 минут назад
Молодая, здоровая. Лучше бы снег пошла почистила
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Смотрящий

48 минут назад
Друзья ...
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