сегодня, 09:09
Ельчанка украла 15 тысяч рублей с банковского счета своей подруги-пенсионерки
36-летняя местная жительница «под тяжестью» собранных доказательств признала свою вину полностью и дала признательные показания.
Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили, что потерпевшая ельчанка приходила в гости к своей знакомой. Женщины выпивали, а через некоторое время заявительница уснула. Этим воспользовалась хозяйка квартиры и похитила у знакомой банковскую карту.
Снять деньги она не могла, так как не знала пароль от расчётного счёта, поэтому пошла в магазин, купила продукты и расплатилась картой. После этого она разломила ее на несколько частей и выкинула в шахту лифта. После того как потерпевшая проснулась, подозреваемая на все вопросы по поводу пропавшей банковской карты отвечала, что ничего не знает и возможно та сама потеряла карту.
Полицейские собрали видеозаписи из торговых точек, где подозреваемая приобретала продукты питания. 36-летняя местная жительница «под тяжестью» собранных доказательств признала свою вину полностью и дала признательные показания.
Кот Матроскин
Участковый
Смотрящий