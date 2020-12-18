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Новые квартиры и подарки для новоселов: СУ-11 «Липецкстрой-Л» ввело в эксплуатацию 168-квартирный дом
Губернатор Игорь Артамонов отметил вклад компании в решение острой социальной проблемы: 54 новосела дома на улице Агрономической - уже бывшие обманутые дольщики.
дом в марте 2019-го
Это был один из объектов незавершенного строительства. На уровне нулевого цикла здание бросила фирма бывшего депутата Липецкого горсовета Орлова. К тому моменту, как сюда пришла новая строительная организация, площадка поросла бурьяном и молодыми деревцами. Достроить проблемный объект и вручить ключи 54 обманутым дольщикам взялся генеральный директор организации, заслуженный строитель России Виктор Григорьев. И сегодня глава региона осматривал вместе с семьями первых новоселов уже сданную в эксплуатацию двухподъездную высотку.
- Вы знаете, сколько нам пришлось претерпеть за это время? Три года назад мы уже и вовсе махнули рукой на все, распрощались со своими деньгами! - рассказывает губернатору Елена Фролова.
семье Фроловых по душе их новая квартира
Скупой на слова глава семьи Валерий, сам работник строительной организации, гладит рукой гладкие как яичко прошпаклеванные стены. Удивительно, но квартира от СУ-11 оказалась сданной с чистовой отделкой, хотя в 2014 году он заплатил оказавшейся несостоятельной организации деньги за серый железобетон. Получается, белые стены, на которые уже можно клеить обои, - подарок от застройщика!
СУ-11 «Липецкстрой» - организация с более чем 50-летней историей. За это время было всякое, но предприятие, у руля которого все это время стоит Виктор Григорьев, ни разу не подвело своих клиентов. Каждое возведенное компанией здание сразу же становилось визитной карточкой того места, где оно появилось. Часовня Петра и Павла в Нижнем парке, отель «Меркюри», автовокзал на проспекте Победы, здание Следственного комитета у кукольного театра, Универсальный рынок… Но, как признается сам Виктор Григорьев, любимым его делом всегда было жилищное строительство. Жилой комплекс на улице Терешковой, микрорайон «Октябрьский», дом с панорамным лифтом напротив мэрии, пятиподъездная 11-этажка на Московской. Из последних - дом с арками на углу 29-го микрорайона и дом со шпилем у церкви Всех Святых в Земле Российской Просиявших на улице Водопьянова. И это только Липецк! При известном мэре столицы Лужкове СУ-11 построила десяток элитных домов в Москве.
Знак качества можно поставить на всех объектах, которые строит Виктор Григорьев. Отмеченный за выдающийся вклад в развитие региона званием Почетного гражданина Липецкой области, гендиректор СУ-11 более всего дорожит добрым именем и репутацией. Липчане знают, что жить в домах, построенных его компанией, значит приобрести ту саму крепость и тот самый очаг, которые дорогого стоят в наше беспокойное время.
в подарок новоселам - детская площадка
- Вложить в строительство дома для обманутых дольщиков не только средства организации, но и душу было решением нашего генерального директора. Виктор Александрович посчитал, что люди, которые едва не остались ни с чем не по своей вине, достойны войти в квартиры с чистовой отделкой, хотя по проекту этого делать было и не нужно. Но визитной карточкой нашей организации всегда было качество. Наш руководитель решил, что не имеет права снижать привычную высокую планку даже в этом случае, - сказал на церемонии сдачи дома в эксплуатацию генеральный директор ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л» Роман Горин.
Ключи от квартир едва не прыгающим от радости дольщикам Роман Горин пообещал вручить в конце января-начале февраля - строителям нужно два месяца на оформление всех документов по этому некогда проблемному дому. А самой активной общественнице из числа дольщиков, той самой Елене Фроловой, гендиректор компании вручил ценный подарок, а губернатор - благодарственное письмо.
- В этом году это уже третий по счету сданный дом для тех, кто свое время вовремя не получил жилье. Вам большое спасибо и от людей, и от власти. Уверен, что мы полностью закроем вопрос с проблемным жильем в регионе к концу следующего года, - пожал руку Роману Горину губернатор Игорь Артамонов.
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