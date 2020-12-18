Липецкая вечЁрка: разбой в Ельце, 5-тысячные выплаты детям и с улицы Папина убрали остановки

Сегодня, 18 декабря, взяли под стражу ельчанина, который зверски расправился с сотрудницей микрофинансовой организации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, GOROD48 постарался ответить на все вопросы, связанные с получением президентских выплат на детей, и с улицы Папина убрали остановки, а от ЦУМа пристройку.