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Липецкая вечЁрка: разбой в Ельце, 5-тысячные выплаты детям и с улицы Папина убрали остановки
Сегодня, 18 декабря, взяли под стражу ельчанина, который зверски расправился с сотрудницей микрофинансовой организации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, GOROD48 постарался ответить на все вопросы, связанные с получением президентских выплат на детей, и с улицы Папина убрали остановки, а от ЦУМа пристройку.
Полицейские задержали грабителя по горячим следам. Он рассказал, что пошел на преступление из-за долгов. Пришел в офис микрозаймов взять кредит, а потом избил сотрудницу, чтобы не вызвала охрану, пока он искал ключи от сейфа. Не нашел.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».
— Я просто в шоке! Просто зверь! Не дай Бог оказаться на место жертвы. Меня удивляет, что в таких местах, как правило, работают женщины и никогда не ставят охрану. Бедная девушка, избил не за что, а ведь мог и убить, — написала Елена.
— Если честными совсем быть, то давайте все вместе посмотрим на следующее: от хороших зарплат мелких микрофинансовых кредиторов не должно быть и в помине. Мы нефтедобывающая страна, почему наш бензин все время растёт для нас? Почему мы нанимаем подрядки не из своего региона? Почему, имея все свое собственное производство и поля для возделывания культур, цена на продукты первого спроса растёт? И наконец, я считаю, самое главное: доллар и евро не наша национальная валюта, почему мы должны от неё прыгать-то? Теперь мы будем бояться друг друга. Дожили, жесть просто, — написал другой наш читатель.
Пожалуй, самая ценная информация, которая прозвучала накануне на прямой линии с президентом Владимиром Путиным — родители, имеющие детей до 8-ми лет, получат новогодние выплаты по пять тысяч рублей.
GOROD48 постарался ответить на популярные вопросы, которые возникли у липчан в связи с получением пособия. Тем, кто уже оформлял выплаты раньше, делать ничего не надо, деньги на счет поступят автоматически.
Несмотря на многочисленные просьбы горожан, оставить на улице Папина общественный транспорт, этого не случилось. Сегодня с магистрали-дублера проспекта Победы, вывезли все восемь остановочных павильонов. Их починят, два уже решено установить в районе Сселок.
На улице Папина общественный транспорт, может быть, еще появится, но не раньше, чем в 2022 году, после запланированного расширения дороги.
А рядом с ЦУМом наконец-то демонтировали пристройку. Причем собственник даже не стал дожидаться решения суда (несколько уже проиграл).
Напомним, ЦУМ начали реконструировать больше года назад, собственник собирается превратить бывший универмаг в спортивно-развлекательный центр. Владелец подошел к делу с размахом, решил расширить строение, но не позаботился о получении на это разрешений. Когда-то главный магазин города теперь вернулся в свои прежние границы.