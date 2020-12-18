Общество

18 минут назад

Липецкая вечЁрка: разбой в Ельце, 5-тысячные выплаты детям и с улицы Папина убрали остановки

116
#вечЁрка #разбой #выплаты детям #ЦУМ
Липецкая вечЁрка: разбой в Ельце, 5-тысячные выплаты детям и с улицы Папина убрали остановки

Сегодня, 18 декабря, взяли под стражу ельчанина, который зверски расправился с сотрудницей микрофинансовой организации, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, GOROD48 постарался ответить на все вопросы, связанные с получением президентских выплат на детей, и с улицы Папина убрали остановки, а от ЦУМа пристройку.

Дикая история произошла накануне в Ельце. Мужчина зашел в микрофинансовую организацию и палкой жестоко избил сотрудницу. Позже даже появилась информация, что она умерла, но это оказалось неправдой. Жизнь женщины сейчас в безопасности, она находится в больнице.

Загрузка плеера


Полицейские задержали грабителя по горячим следам. Он рассказал, что пошел на преступление из-за долгов. Пришел в офис микрозаймов взять кредит, а потом избил сотрудницу, чтобы не вызвала охрану, пока он искал ключи от сейфа. Не нашел.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».

— Я просто в шоке! Просто зверь! Не дай Бог оказаться на место жертвы. Меня удивляет, что в таких местах, как правило, работают женщины и никогда не ставят охрану. Бедная девушка, избил не за что, а ведь мог и убить, — написала Елена.

— Если честными совсем быть, то давайте все вместе посмотрим на следующее: от хороших зарплат мелких микрофинансовых кредиторов не должно быть и в помине. Мы нефтедобывающая страна, почему наш бензин все время растёт для нас? Почему мы нанимаем подрядки не из своего региона? Почему, имея все свое собственное производство и поля для возделывания культур, цена на продукты первого спроса растёт? И наконец, я считаю, самое главное: доллар и евро не наша национальная валюта, почему мы должны от неё прыгать-то? Теперь мы будем бояться друг друга. Дожили, жесть просто, — написал другой наш читатель.

Пожалуй, самая ценная информация, которая прозвучала накануне на прямой линии с президентом Владимиром Путиным — родители, имеющие детей до 8-ми лет, получат новогодние выплаты по пять тысяч рублей.

GOROD48 постарался ответить на популярные вопросы, которые возникли у липчан в связи с получением пособия. Тем, кто уже оформлял выплаты раньше, делать ничего не надо, деньги на счет поступят автоматически.

Несмотря на многочисленные просьбы горожан, оставить на улице Папина общественный транспорт, этого не случилось. Сегодня с магистрали-дублера проспекта Победы, вывезли все восемь остановочных павильонов. Их починят, два уже решено установить в районе Сселок.

На улице Папина общественный транспорт, может быть, еще появится, но не раньше, чем в 2022 году, после запланированного расширения дороги.

А рядом с ЦУМом наконец-то демонтировали пристройку. Причем собственник даже не стал дожидаться решения суда (несколько уже проиграл).

Напомним, ЦУМ начали реконструировать больше года назад, собственник собирается превратить бывший универмаг в спортивно-развлекательный центр. Владелец подошел к делу с размахом, решил расширить строение, но не позаботился о получении на это разрешений. Когда-то главный магазин города теперь вернулся в свои прежние границы.
116
#вечЁрка #разбой #выплаты детям #ЦУМ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новые квартиры и подарки для новоселов: СУ-11 «Липецкстрой-Л» ввело в эксплуатацию 168-квартирный до...
#жилье
Новые квартиры и подарки для новоселов: СУ-11 «Липецкстрой-Л» ввело в эксплуатацию 168-квартирный до...

сегодня, 17:41

Общество
В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог
#дорожные работы
19
В следующем году в рамках нацпроекта в Липецке отремонтируют 16 дорог

сегодня, 17:34

Общество
Стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как по транспортной карте
#транспорт
19
Стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как по транспортной карте

сегодня, 16:06

Общество
Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?
#детские выплаты
15
Пятитысячные выплаты на детей. Что? Где? Когда?

сегодня, 15:02

Общество
Сотрудников и ветеранов органов безопасности России поздравляют с профессиональным праздником
#поздравление
1
Сотрудников и ветеранов органов безопасности России поздравляют с профессиональным праздником

сегодня, 14:55

Общество
Пристройку к ЦУМу демонтировали
#ЦУМ #снос #суд
24
Пристройку к ЦУМу демонтировали

сегодня, 14:23

Общество