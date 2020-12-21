сегодня, 06:30
Доброе утро, Липецк!
Сегодня понедельник, 21 декабря. Сегодня липчане могут поделиться своими ретро-снимками новогоднего веселья, поболеть за наших хоккеистов, загадать желания под падающими звездами и даже стать волшебниками.
Дороги
Сегодня коммунальщики должны завершить ремонт теплотрассы на улице Кузнечной, после того, как они управятся, там будет возобновлено сквозное движение.
Вкусно, ярко, быстро
Блогер Дарья делится своими вариантами рецептом для тарталеток.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Новый год в старом стиле
Городской музей народного и декоративно-прикладного искусства дал старт новому фотоконкурсу. Организаторы акции предлагают перетряхнуть свои фотоальбомы и достать фотографии празднования Нового года разных лет 20 века: школьные, детсадовские, студенческие, домашние, костюмированные кадры. Единственное ограничение – они не должны быть застольными. Фотографии можно загружать до 24 декабря в альбом музея.
Дед Мороз в каждый дом
Волонтёры – это не только про субботники, помощь пенсионерам и всякие городские акции. Волонтеры – это волшебники! Не верите? Сейчас расскажем.
Верим в команду!
21 декабря молодежный хоккейный клуб «Липецк» встретится хоккеистами из Боброва Воронежской области. Спортсмены провели уже 19 игр и получили 24 очка, что позволило им расположиться на шестой строчке турнирной таблицы. Увидеть матч можно будет в официальной группе МХК «Липецк». Начало трансляции запланировано на 18:00.
А вот и зима…
Сегодня наступает астрономическая зима. Этот день отмечен сразу нескольким событиями на небосклоне. В понедельник состоится редчайшее соединение на небосводе двух гигантов - Юпитера и Сатурна, происходящее раз в столетия. В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года. С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, ожидается звездопад из созвездия Малая Медведица – пик метеорного потока Урсиды. Какие желания вы загадаете под этим звездопадом?
Новогоднее настроение
Продолжаем наш киномарафон по созданию новогоднего настроения. Запасаемся мандаринами и смотрим советские фильмы 1970-1990 годов: здесь и хиты, и незаслуженно забытые отличные картины.
«Джентльмены удачи» (1971, 6+)
Классика советского кинематографа. Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года, а уже 14-го числа спекулянты с утра пораньше скупали все билеты на «Джентльменов удачи» и продавали их с рук по 3 рубля, при том, что в кассе они стоили 20 копеек. Этот фильм знает каждый. А знаете ли вы, что в городе Джамбул, который упоминает Василий Алибабаевич, установлен памятник «Джентльменам удачи». Только теперь этот город переименован в Тараз (Казахстан). Во время съемок у актера Олега Видова были производственные проблемы: он играл милиционера, переодетого таксистом. Справа сидел Савелий Крамаров и честно произносил текст. Но сколько бы режиссер ни командовал: «Повернись и поговори с человеком!», Видов срывал дубли, так как просто плакал от смеха.
«Эта веселая планета» (1973, 12+).
Это история о том, как на Землю прилетели пришельцы Икс, Игрек и Зет, причем приземлились они на нашей планете не когда-нибудь, а прямо под Новый год. Столкнувшись со множеством загадок, они постепенно приходят к пониманию того, что земная жизнь без шутки и смеха, без искусства и любви невозможна. Песню «Сердце любить должно», которую в фильме исполняет героиня Екатерины Васильевой, записала Алла Пугачёва. Однако Давид Тухманов забраковал её и в фильм вошла запись латвийской певицы Янины Мищюкайте-Бразайтене.
«Ирония судьбы, или с легким паром» (6+).
Всенародно любимая комедия режиссера Эльдара Рязанова. Съемки картины проходили в квартире панельного дома, расположенного в Москве по адресу пр. Вернадского, д.125. Дом этот, однако, построен по экспериментальному проекту, реализованному всего в трёх домах на этом проспекте. Съемки интерьера ленинградской квартиры проходили в доме 113. В 2003 году на стене дома 125 по проспекту Вернадского была открыта табличка с изображениями Барбары Брыльска и Андрея Мягкова. Однако эту табличку часто воруют, и ее приходится восстанавливать.
«Чародеи» (1982, 0+)
Премьера двухсерийного телефильма «Чародеи» состоялась вечером 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели. Георгий Вицин озвучил говорящего кота Василия. Однако в итоговом монтаже почти вся роль кота была вырезана, остались всего два слова: «Хам!» и «Ура!». Вицин был ужасно расстроен.
«Тайна Снежной Королевы» (1986,0+)
Фильм - сказка, повествующая о необыкновенном путешествии скромной маленькой девочки Герды. Она разыскивает своего друга Кея, которого похитила и унесла в свое царство Снежная королева - могущественная злая волшебница. По дороге к Снежной Королеве Герда попадает в замок к хитрому, коварному и в то же время смешному королю, знакомится с лесными разбойниками. На пути у девочки будет много преград, но верное сердце Герды одолеет их все. Актриса Алиса Фрейндлих воплотила образ не совсем привычной Снежной королевы. Ее героиня не холодная и бездушная, а живая женщина, которой хочется хоть иногда жить по-человечески.