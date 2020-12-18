Общество

сегодня, 16:06

Стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как по транспортной карте

12 1210
#транспорт
4
Стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как по транспортной карте

Оплачивать проезд с использованием электронных средств платежа можно будет с 1 января.

С 1 января 2021 года оплачивать проезд можно будет бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа: бесконтактными банковскими картами MasterCardPayPass, VISA PayWave, МИР, а также с помощью мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области принято решение об установлении тарифа при оплате проезда посредством использования электронных средств платежа. Девять приказов об этом - отдельно по Липецкой области, по Липецку, Грязям, Данкову, Ельцу, Задонску, Лебедяни, Усмани, Чаплыгину подписаны начальником управления Юрием Букреевым 17 декабря. 

- Данный тариф не увеличивает стоимость проезда и остался на уровне оплаты проезда с применением транспортной карты, - отмечают в управлении. - По вопросам подключения, обслуживания и работы новой системы необходимо обращаться в Агентство автомобильного транспорта Липецкой области.

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12 1210
#транспорт
4

Комментарии (12)

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Не бжите

5 минут назад
Всё останется как и было:льнотники, карты проездные и наличка, просто инновация и Москва видимо приказывает удовлетворять каждую потребность граждан.... Для самых ленивых же сотворят чудо-вообще не надо думать о пополнении карты проездной
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Гость

8 минут назад
Мария Леликова, медик,
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чушь.собачья

9 минут назад
Даша, это вы бред пишите. с чего вы взяли? откуда эта чушь, что "по банковской карте(это приравнивается к наличке)"?! откуда??
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Теперь

56 минут назад
Начнутся утери банковских карт.
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Мария Леликова, медик

56 минут назад
Я тоже карточку с 5ки прикладываю, а водителю говарю смотри на дорогу...
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Надежда

57 минут назад
Хватит голову морочить людям.оставьте все как было.транспортные карты очень удобно
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123

сегодня, 16:35
Не платил и небуду платить...
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А

сегодня, 16:31
А как же льготные?
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Даша

сегодня, 16:28
бред,то есть люди будут оплачивать по банковской карте(это приравнивается к наличке) как по транспортной карте....
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Гоша

сегодня, 16:27
А почему нет детского тарифа?
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