Общество
сегодня, 16:06
Стоимость проезда при бесконтактной оплате будет такой же, как по транспортной карте
12 1210
Оплачивать проезд с использованием электронных средств платежа можно будет с 1 января.
С 1 января 2021 года оплачивать проезд можно будет бесконтактным способом с использованием электронных средств платежа: бесконтактными банковскими картами MasterCardPayPass, VISA PayWave, МИР, а также с помощью мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.
Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области принято решение об установлении тарифа при оплате проезда посредством использования электронных средств платежа. Девять приказов об этом - отдельно по Липецкой области, по Липецку, Грязям, Данкову, Ельцу, Задонску, Лебедяни, Усмани, Чаплыгину подписаны начальником управления Юрием Букреевым 17 декабря.
- Данный тариф не увеличивает стоимость проезда и остался на уровне оплаты проезда с применением транспортной карты, - отмечают в управлении. - По вопросам подключения, обслуживания и работы новой системы необходимо обращаться в Агентство автомобильного транспорта Липецкой области.
Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области принято решение об установлении тарифа при оплате проезда посредством использования электронных средств платежа. Девять приказов об этом - отдельно по Липецкой области, по Липецку, Грязям, Данкову, Ельцу, Задонску, Лебедяни, Усмани, Чаплыгину подписаны начальником управления Юрием Букреевым 17 декабря.
- Данный тариф не увеличивает стоимость проезда и остался на уровне оплаты проезда с применением транспортной карты, - отмечают в управлении. - По вопросам подключения, обслуживания и работы новой системы необходимо обращаться в Агентство автомобильного транспорта Липецкой области.
12 1210
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Не бжите
Гость
чушь.собачья
Теперь
Мария Леликова, медик
Надежда
123
А
Даша
Гоша