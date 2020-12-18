Коронавирус

сегодня, 14:53

В коронавирусных госпиталях лечатся 1176 человек

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#коронавирус
В коронавирусных госпиталях лечатся 1176 человек
128 человек в регионе за минувшие сутки  завершили лечение от COVID-19, пять человек умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 13905 случаев новой коронавирусной инфекции, 10739 человек выздоровели, 193 человека умерли. 2973 — находятся на лечении.

В больницах области находятся 1176 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 157 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 85
г. Елец - 3
Воловский район - 8
Грязинский район - 3
Данковский район - 1
Добринский район - 2
Елецкий район - 10
Задонский район - 10
Измалковский район - 3
Краснинский район - 1
Липецкий район - 2
Становлянский район - 14
Тербунский район - 2
Усманский район - 7
Чаплыгинский район - 6.
487
#коронавирус

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