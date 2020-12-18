В коронавирусных госпиталях лечатся 1176 человек

128 человек в регионе за минувшие сутки завершили лечение от COVID-19, пять человек умерли.



Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 13905 случаев новой коронавирусной инфекции, 10739 человек выздоровели, 193 человека умерли. 2973 — находятся на лечении.



В больницах области находятся 1176 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 1797 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 157 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 85

г. Елец - 3

Воловский район - 8

Грязинский район - 3

Данковский район - 1

Добринский район - 2

Елецкий район - 10

Задонский район - 10

Измалковский район - 3

Краснинский район - 1

Липецкий район - 2

Становлянский район - 14

Тербунский район - 2

Усманский район - 7

Чаплыгинский район - 6.

