Общество

сегодня, 14:55

Сотрудников и ветеранов органов безопасности России поздравляют с профессиональным праздником

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#поздравление
Начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Владимир Овчинников и председатель Совета ветеранов УФСБ России по региону Валерий Смольянинов поздравляют сотрудников и ветеранов управления с Днем работника органов безопасности Российской Федерации:

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Этот праздник объединяет всех, кто осознанно выбрал сложный и полный ответственности жизненный путь - путь беззаветного служения Родине.
Наша страна по праву гордится славной историей отечественных специальных служб. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время профессионально выполняли свои обязанности, укрепляя оборонный, промышленный и научный потенциал государства. Мы помним и свято храним память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, защищая свободу, независимость и безопасность нашей страны.

И конечно, мы чествуем тех, кто сегодня продолжает эти традиции, защищает территориальную целостность и национальные интересы России, права и свободы наших граждан. Личный состав Управления, воспитанный в лучших традициях своих предшественников, достойно выполняет долг по защите нашей Родины, вносит свой вклад в ее уверенное и безопасное развитие.

Самые искренние слова уважения и признательности обращаем мы к членам ваших семей, к тем людям, которые, создавая крепкий тыл, вместе с вами переживают все трудности служения Отечеству.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги и ветераны, вашим родным и близким успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

Начальник УФСБ России по Липецкой области генерал-майор Овчинников В.А.

Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Липецкой области Смольянинов В.В.
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#поздравление

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