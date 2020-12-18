Погода в Липецке

40 минут назад

Атмосферный фронт принесет в Липецкую область снег

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#снегопад
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Атмосферный фронт принесет в Липецкую область снег

19 и 20 декабря Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта с запада - в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. 

21 декабря область область попадет во власть западной периферии антициклона, погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 декабря - 4-6 градусов мороза, что на 0-3 градуса выше нормы, 21 декабря – 10 градусов мороза, что на 3 градуса ниже нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный снег. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза. 

День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 1982 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 30 градусов мороза.  
1 648
#снегопад
2

Комментарии (1)

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Местный

33 минуты назад
А откуда узнали какая погода была-будет в 2082 году.
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