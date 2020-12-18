Руководители региона поздравили сотрудников управления ФСБ с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника сотрудников ведомства поздравили глава региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Уважаемые сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области!

Дорогие ветераны!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Свою жизнь вы посвятили тяжелой, очень опасной, но благородной службе во имя России. Деятельность органов государственной безопасности на протяжении вековой истории осуществлялась на передовых рубежах, всегда была сопряжена с опасностью и высокой ответственностью.

Служба чекиста является поводом для особой гордости, примером мужественности и доблести, патриотизма и любви к Родине, великой России. Такая работа под силу только настоящим профессионалам, честным и неравнодушным людям.



Защита национальных приоритетов страны, охрана ее конституционного строя являются важнейшими стратегическими направлениями вашей работы. Невозможно переоценить значение органов безопасности для обеспечения государственных интересов России. Современные угрозы и вызовы – терроризм и экстремизм, организованная преступность и коррупция, наркобизнес и незаконный оборот оружия – требуют от современных чекистов высокого профессионализма, мужества, верности долгу.



Гордимся, что все эти качества всегда отличали личный состав регионального управления ФСБ по Липецкой области. Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью выполнять сложные и ответственные задачи по охране безопасности липчан.



Желаем сотрудникам ведомства крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо России и Липецкой области!».



Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области



Павел Путилин, председатель областного Совета депутатов



