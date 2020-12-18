Общество

33 минуты назад

Руководители региона поздравили сотрудников управления ФСБ с профессиональным праздником

100
#поздравление
1

В преддверии профессионального праздника сотрудников ведомства поздравили глава региона Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Уважаемые сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Липецкой области!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

 Свою жизнь вы посвятили тяжелой, очень опасной, но благородной службе во имя России. Деятельность органов государственной безопасности на протяжении вековой истории осуществлялась на передовых рубежах, всегда была сопряжена с опасностью и высокой ответственностью.
Служба чекиста является поводом для особой гордости, примером мужественности и доблести, патриотизма и любви к Родине, великой России. Такая работа под силу только настоящим профессионалам, честным и неравнодушным людям.

Защита национальных приоритетов страны, охрана ее конституционного строя являются важнейшими стратегическими направлениями вашей работы. Невозможно переоценить значение органов безопасности для обеспечения государственных интересов России. Современные угрозы и вызовы – терроризм и экстремизм, организованная преступность и коррупция, наркобизнес и незаконный оборот оружия – требуют от современных чекистов высокого профессионализма, мужества, верности долгу.

Гордимся, что все эти качества всегда отличали личный состав регионального управления ФСБ по Липецкой области. Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью выполнять сложные и ответственные задачи по охране безопасности липчан.

Желаем сотрудникам ведомства крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо России и Липецкой области!».

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области

Павел Путилин, председатель областного Совета депутатов

100
#поздравление
1

Комментарии

комментарии обновляются

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Пристройку к ЦУМу демонтировали
#ЦУМ #снос #суд
Пристройку к ЦУМу демонтировали

4 минуты назад

Общество
Под Ельцом хотят построить Дворец борьбы
#спорт #строительство
4
Под Ельцом хотят построить Дворец борьбы

сегодня, 13:27

Общество
Городские ярмарки преобразятся
#торговля #ярмарка
8
Городские ярмарки преобразятся

сегодня, 13:12

Общество
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась
#торговля
9
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась

сегодня, 12:46

Общество
С улицы Папина убирают остановки
#остановки #Папина
2
С улицы Папина убирают остановки

сегодня, 11:35

Общество
47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью
#карантин #школа #детский сад
4
47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью

сегодня, 11:10

Общество