Происшествия
43 минуты назад
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве
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За ребенком скоро выедут родители.
15-летняя девочка, которая пропала в Липецке 16 декабря найдена в Москве. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Ребенок найден в результате совместных действий липецких и московских сотрудников уголовного розыска. С девочкой все в порядке, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сейчас ребенок ждет, когда за ним приедут родители.
Напомним, что девочка ушла из дома через балкон, пообедала в ресторане «Мерцен» и перестала давать о себе знать. Позже оперативники обнаружили в социальных сетях ее переписку с юношей, жителем Москвы, к которому девочка собралась приехать. Сегодня 15-летняя липчанка позвонила родителям.
- Ребенок найден в результате совместных действий липецких и московских сотрудников уголовного розыска. С девочкой все в порядке, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сейчас ребенок ждет, когда за ним приедут родители.
Напомним, что девочка ушла из дома через балкон, пообедала в ресторане «Мерцен» и перестала давать о себе знать. Позже оперативники обнаружили в социальных сетях ее переписку с юношей, жителем Москвы, к которому девочка собралась приехать. Сегодня 15-летняя липчанка позвонила родителям.
9 1686
Инна
Пенсионер
такая далеко пойдет
Меганыч101
папа
Сотрудник администрации мэра.
чистую правду сказал!!!
Алкан с ЛТЗ
Махмуд