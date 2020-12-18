Происшествия

43 минуты назад

Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве

9 1686
#пропавшие без вести
Пропавшая в Липецке 15-летняя девочка найдена в Москве

За ребенком скоро выедут родители.

15-летняя девочка, которая пропала в Липецке 16 декабря найдена в Москве. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

- Ребенок найден в результате совместных действий липецких и московских сотрудников уголовного розыска. С девочкой все в порядке, противоправных действий в ее отношении не совершалось. Сейчас ребенок ждет, когда за ним приедут родители.

Напомним, что девочка ушла из дома через балкон, пообедала в ресторане «Мерцен» и перестала давать о себе знать. Позже оперативники обнаружили в социальных сетях ее переписку с юношей, жителем Москвы, к которому девочка собралась приехать. Сегодня 15-летняя липчанка позвонила родителям.


9 1686
#пропавшие без вести

Комментарии (9)

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Инна

14 минут назад
Спасибо всем кто учавствовал в поисках этой......
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Пенсионер

15 минут назад
Это любовь.
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такая далеко пойдет

15 минут назад
чистую правду сказал!!!, .. вышла через балкон , и нырнула в зеркальный автомобиль
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Меганыч101

16 минут назад
Эпидобстановка не располагает к поездкам.
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папа

17 минут назад
что за дети нынче право, никакой на них управы, мы на них здоровье тратим. но на это наплевать им..такая - сякая , сбежала из дворца!
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Сотрудник администрации мэра.

17 минут назад
Ремень по одному месту плачет. А лучше домашний арест от родителей на год без интернета. Если конечно родители нормальные. И отвечающим органам проверку этой семьи.
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чистую правду сказал!!!

18 минут назад
Пообедала в ресторане = Мерцен = вызвала вип такси ,и поехала в Москву !!! Красота !
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Алкан с ЛТЗ

21 минуту назад
Работает.
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Махмуд

22 минуты назад
Ни финаватий йа! Ана сяма прищля!!!
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