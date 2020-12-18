Происшествия

52 минуты назад

За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно

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#ГИБДД #взятка
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За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно

32-летний мужчина попытался уехать от ДПС, его поймали, и тогда он решил откупиться.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 августа этого года на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны около 7 часов вечера 32-летний житель Долгоруково, управлявший автомобилем «ВАЗ-21114», проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке, рванул по газам и попытался скрыться. Но уже через 15 минут водителя задержали у одного из домов в селе Стегаловка.

Как оказалось, водитель не зря рванул от ДПС – он был пьян. Пойманный долгоруковец не растерялся и решил окупиться: прямо в патрульном автомобиле ДПС «Лада-Гранта» он предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей за то, чтобы тот забыл о случившемся инциденте и не составлял протокол.

Но избежать административную ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не удалось. Полицейский от взятки отказался, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере за заведомо незаконное бездействие».

Приговором суда житель Долгоруковского района признан виновным в приготовлении к даче взятки сотруднику ГИБДД в значительном размере за заведомо незаконное бездействие. Суд приговорил водителя к условному наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года.
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#ГИБДД #взятка
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Комментарии (2)

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ГОША

11 минут назад
так не делается ! нужен поручитель ,или звонок другу из гайцов ! (одна из схем ) Даже в колхозах осторожно работают !
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Пессимист

40 минут назад
прямо в патрульном автомобиле ДПС «Лада-Гранта» он предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. Осёл! разве гаец возьмёт твои деньги, если знает, что действия пишет регистратор? Он вынужден был тебя сдать. Операция "перехват" (перехватить до получки) сорвалась
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