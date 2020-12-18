За предложенную сотруднику ГИБДД взятку водитель получил 2 года условно

32-летний мужчина попытался уехать от ДПС, его поймали, и тогда он решил откупиться.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 17 августа этого года на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны около 7 часов вечера 32-летний житель Долгоруково, управлявший автомобилем «ВАЗ-21114», проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке, рванул по газам и попытался скрыться. Но уже через 15 минут водителя задержали у одного из домов в селе Стегаловка.



Как оказалось, водитель не зря рванул от ДПС – он был пьян. Пойманный долгоруковец не растерялся и решил окупиться: прямо в патрульном автомобиле ДПС «Лада-Гранта» он предложил инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей за то, чтобы тот забыл о случившемся инциденте и не составлял протокол.



Но избежать административную ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не удалось. Полицейский от взятки отказался, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу в значительном размере за заведомо незаконное бездействие».



Приговором суда житель Долгоруковского района признан виновным в приготовлении к даче взятки сотруднику ГИБДД в значительном размере за заведомо незаконное бездействие. Суд приговорил водителя к условному наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года.