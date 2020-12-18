ВТБ в Липецкой области возглавил Александр Прокопенко

Управляющим банка ВТБ в Липецкой области назначен Александр Прокопенко, ранее занимавший должность заместителя управляющего по крупному бизнесу в воронежском подразделении банка. В новой должности он будет отвечать за работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса региона, а также за развитие розничного направления.

Перед новым руководителем стоят задачи по увеличению бизнес-показателей и расширению клиентской базы липецкого подразделения, что позволит укрепить позиции банка в регионе, а также развитие и цифровизация бизнеса в рамках стратегии ВТБ. По итогам 9 месяцев 2020 года банк в регионе нарастил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 86%, до 39,5 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель вырос на 6%, до 30,1 млрд рублей.

«Мы стремимся усилить нашу команду перспективным, ориентированным на результат руководителем. Александр Прокопенко с 2016 года занимает руководящие позиции в системе ВТБ в Центральном Черноземье, хорошо знает сферу всех направлений бизнеса, принципы взаимоотношений с клиентами и партнерами. В новой должности его приоритетными задачами станут эффективная организация бизнес-процессов внутри подразделения и укрепление позиций ВТБ в Липецкой области», – прокомментировал назначение Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

«На протяжении многих лет Банк ВТБ (ПАО) является одним из лидеров местного банковского сектора. При этом сам регион, темпы роста многих показателей которого превышают общероссийский уровень, является стратегически важным для банка. Используя имеющиеся у нас точки роста – востребованные финансовые продукты, новейшие технологии обслуживания, высококвалифицированный коллектив, разветвленную сеть точек продаж, мы способны достичь ещё более весомых результатов в развитии нашего бизнеса», – отметил Александр Прокопенко.

Александр Прокопенко родился в 1982 году, имеет два высших образования по специальностям «Юрист» и «Экономист». Банковскую карьеру начал в 2004 году, с 2016 года занимает руководящие должности в банке ВТБ. До настоящего момента работал заместителем управляющего по крупному бизнесу в воронежском подразделении ВТБ.





