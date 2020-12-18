Под Ельцом хотят построить Дворец борьбы

Эскиз уже готов. Осталось найти финансирование.

Глава Елецкого района Олег Семенихин в своем Instagram-аккаунте анонсировал строительство в Хмелинце Дворца борьбы. Архитектурный облик будущего спортивного сооружения уже утвержден. Дело осталось за малым – найти деньги.Как сообщили GOROD48 в администрации Елецкого района, проект планируют реализовать за счет финансирования из разных источников, в том числе - инвесторов. Концепция создания Дворца борьбы будет обсуждена на заседании 22 декабря в Ельце. Обсудить реализацию проекта в формате ВКС руководство региона, начальников управлений образования и спорта, депутатов областного Совета, мэра Ельца, ректоров елецких вузов, директора Центра подготовки спортивного резерва, руководство Федерации дзюдо и самбо.В ходе круглого стола будут рассмотрены вопросы перспективы открытия на территории Елецкого района учебно-спортивного центра по развитию самбо и дзюдо, включающего в себя спортивный интернат, училище олимпийского резерва, Дворец единоборств.