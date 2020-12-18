Общество

сегодня, 13:27

Под Ельцом хотят построить Дворец борьбы

4 322
#спорт #строительство
1

Эскиз уже готов. Осталось найти финансирование.

Глава Елецкого района Олег Семенихин в своем Instagram-аккаунте анонсировал строительство в Хмелинце Дворца борьбы. Архитектурный облик будущего спортивного сооружения уже утвержден. Дело осталось за малым – найти деньги.



Как сообщили GOROD48 в администрации Елецкого района, проект планируют реализовать за счет финансирования из разных источников, в том числе -  инвесторов. Концепция создания Дворца борьбы будет обсуждена на заседании 22 декабря в Ельце. Обсудить реализацию проекта в формате ВКС руководство региона, начальников управлений образования и спорта, депутатов областного Совета, мэра Ельца, ректоров елецких вузов, директора Центра подготовки спортивного резерва, руководство Федерации дзюдо и самбо.

В ходе круглого стола будут рассмотрены вопросы перспективы открытия на территории Елецкого района учебно-спортивного центра по развитию самбо и дзюдо, включающего в себя спортивный интернат, училище олимпийского резерва, Дворец единоборств.
4 322
#спорт #строительство
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Родители

14 минут назад
И будут там одни шаурмы заниматься
ответить

я

16 минут назад
Какой-то сарай , а не дворец. Вырвиглазная расцветка.
ответить

АлЁша

32 минуты назад
Дай Бог, чтобы всё получилось. Елец город боксеров и борцов. Молодцы.
ответить

Гость

33 минуты назад
Эт типа,как в Липецке был легкоатлетический манеж?)))
ответить

Еще в рубрике

Пристройку к ЦУМу демонтировали
#ЦУМ #снос #суд
Пристройку к ЦУМу демонтировали

3 минуты назад

Общество
Руководители региона поздравили сотрудников управления ФСБ с профессиональным праздником
#поздравление
Руководители региона поздравили сотрудников управления ФСБ с профессиональным праздником

27 минут назад

Общество
Городские ярмарки преобразятся
#торговля #ярмарка
8
Городские ярмарки преобразятся

сегодня, 13:12

Общество
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась
#торговля
9
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась

сегодня, 12:46

Общество
С улицы Папина убирают остановки
#остановки #Папина
2
С улицы Папина убирают остановки

сегодня, 11:35

Общество
47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью
#карантин #школа #детский сад
4
47 школ частично закрыты на карантин и 5 - полностью

сегодня, 11:10

Общество