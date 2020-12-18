Городские ярмарки преобразятся

уже со следующего года.

В следующем году в Липецке полностью поменяют подход к организации ярмарочных пространств. Об этом сообщила в своём Инстаграм глава города Евгения Уваркина. По словам мэра, ранее в администрацию постоянно жаловались на мусор, который остаётся после работы торговых рядов, на разномастные палатки, на отсутствие комфортных условий.- Со следующего года на участие в ярмарках объявлен конкурс, - отметила Евгения Уваркина. - В числе критериев отбора: плата, стандарт оформления и требования к содержанию. Внешний вид – одно из самых главных условий. Предусмотрели всё – цвет, материал, общий облик, причём не только павильонов, но даже урн. И, конечно же, одно из требований – обязательное бесплатное предоставление 20% мест для наших дорогих бабушек. Места для торговли отбирали методом экспертного анализа, оценивали логистику и пешеходный трафик.В Липецке будут проходить ярмарки ежедневные, выходного дня, сезонные и событийные. По результатам аукционов, на одну площадку заявилось по пять участников, а по некоторым точкам стартовая цена взлетела в 15 раз - то есть ярмарочные зоны и условия их работы оказались привлекательны для бизнесменов.