Общество

сегодня, 13:12

Городские ярмарки преобразятся

8 854
#торговля #ярмарка
2
Городские ярмарки преобразятся

уже со следующего года.

В следующем году в Липецке полностью поменяют подход к организации ярмарочных пространств. Об этом сообщила в своём Инстаграм глава города Евгения Уваркина. По словам мэра, ранее в администрацию постоянно жаловались на мусор, который остаётся после работы торговых рядов, на разномастные палатки, на отсутствие комфортных условий.   

- Со следующего года на участие в ярмарках объявлен конкурс, - отметила Евгения Уваркина. - В числе критериев отбора: плата, стандарт оформления и требования к содержанию. Внешний вид – одно из самых главных условий. Предусмотрели всё – цвет, материал, общий облик, причём не только павильонов, но даже урн. И, конечно же, одно из требований – обязательное бесплатное предоставление 20% мест для наших дорогих бабушек. Места для торговли отбирали методом экспертного анализа, оценивали логистику и пешеходный трафик.

В Липецке будут проходить ярмарки ежедневные, выходного дня, сезонные и событийные. По результатам аукционов, на одну площадку заявилось по пять участников, а по некоторым точкам стартовая цена взлетела в 15 раз - то есть ярмарочные зоны и условия их работы оказались привлекательны для бизнесменов.

8 854
#торговля #ярмарка
2

Комментарии (8)

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Бизнесмен.

8 минут назад
Уваркина загибает малый юизнес. Это её самоуправство дойдёт до президента.
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Житель

10 минут назад
Ярмарка коронавируса!Подарю бесплатно
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Антикорона 19

13 минут назад
Где маски?Только по автобусам мастера,бедных водителей ловить.А на ярмарке вашей одни бабки без масок.Что же вы их не ловите?Они ведь в зоне риска.
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Доярка с хацапетовки

23 минуты назад
Мне нужно место, молоко продавать
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Фокс

34 минуты назад
В ногу со временем: теперь если в Липецке меня "подожмёт" и рядом, как всегда нет туалета, и я ищу, где зайти за угол, я это место отбираю методом экспертного анализа, оцениваю логистику и пешеходный трафик.
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Липчанин

42 минуты назад
Да кому они нужны эти ярмарки качество ниже плинтуса а цены выше чем в магазине
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Липчанка 2

48 минут назад
Главный критерий - внешний вид. ВСЕ, приплыли.
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Просто

сегодня, 13:25
Значит и цены взлетят,раз аукцион вырос.
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