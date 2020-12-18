Общество
сегодня, 12:46
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась
На удивление, деньги удалось вернуть.
В Липецке очередная пенсионерка потеряла бдительность и купила дорогие постельные принадлежности в кредит. Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, к ним обратились за помощью родственники 78-летней пенсионерки, которой на торговой презентации продали два комплекта постельных принадлежностей с аксессуарами стоимостью более 67 000 рублей.
- Женщине несколько раз звонили и приглашали посетить салон постельных принадлежностей, она отказывалась, но после нескольких звонков согласилась на «заманчивое» приглашение, - сообщили в агентстве. - В салоне продавец убедительно демонстрировал все прелести товара, сделал скидку в размере 28 300 рублей на два комплекта и в придачу вручил подарки: плед из искусственного меха и пояс-обогреватель с шерстяным ворсом. Старания напористого торговца не были напрасными и даже не смотря на отсутствие денег на покупку товара был оформлен кредит, благо паспорт оказался в кармане. Очарованная сладкими речами продавца и убежденная в «волшебных» свойствах постельного белья, женщина подписала кредитный договор. Однако дома счастливую обладательницу чудодейственной обновки не поняли. На радость незадачливого покупателя «сказка» оказалась со счастливым концом: благодаря помощи специалистов товар был возвращен в салон, а кредитный договор расторгнут.
Чтобы не попасть в похожую ситуацию, липчан просят осмотрительнее относиться к различным обещаниям недобросовестных продавцов, а если уже стали жертвой подобной рекламы, то в максимально короткие сроки обратиться за помощью к специалистам.
Фото - torglip.ru
- Женщине несколько раз звонили и приглашали посетить салон постельных принадлежностей, она отказывалась, но после нескольких звонков согласилась на «заманчивое» приглашение, - сообщили в агентстве. - В салоне продавец убедительно демонстрировал все прелести товара, сделал скидку в размере 28 300 рублей на два комплекта и в придачу вручил подарки: плед из искусственного меха и пояс-обогреватель с шерстяным ворсом. Старания напористого торговца не были напрасными и даже не смотря на отсутствие денег на покупку товара был оформлен кредит, благо паспорт оказался в кармане. Очарованная сладкими речами продавца и убежденная в «волшебных» свойствах постельного белья, женщина подписала кредитный договор. Однако дома счастливую обладательницу чудодейственной обновки не поняли. На радость незадачливого покупателя «сказка» оказалась со счастливым концом: благодаря помощи специалистов товар был возвращен в салон, а кредитный договор расторгнут.
Чтобы не попасть в похожую ситуацию, липчан просят осмотрительнее относиться к различным обещаниям недобросовестных продавцов, а если уже стали жертвой подобной рекламы, то в максимально короткие сроки обратиться за помощью к специалистам.
Фото - torglip.ru
Гость
конец сказки
5555
Во как..
&
откуда они родом?
5555
Гость
Кто бы ещё нам помогал