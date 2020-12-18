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Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась

9 1335
#торговля
3
Пенсионерка купила в кредит постельные принадлежности за 67 тысяч рублей, а потом одумалась

На удивление, деньги удалось вернуть.

В Липецке очередная пенсионерка потеряла бдительность и купила дорогие постельные принадлежности в кредит. Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, к ним обратились за помощью родственники 78-летней пенсионерки, которой на торговой презентации продали два комплекта постельных принадлежностей с аксессуарами стоимостью более 67 000 рублей.

- Женщине несколько раз звонили и приглашали посетить салон постельных принадлежностей, она отказывалась, но после нескольких звонков согласилась на «заманчивое» приглашение, - сообщили в агентстве. - В салоне продавец убедительно демонстрировал все прелести товара, сделал скидку в размере 28 300 рублей на два комплекта и в придачу вручил подарки: плед из искусственного меха и пояс-обогреватель с шерстяным ворсом. Старания напористого торговца не были напрасными и даже не смотря на отсутствие денег на покупку товара был оформлен кредит, благо паспорт оказался в кармане. Очарованная сладкими речами продавца и убежденная в «волшебных» свойствах постельного белья, женщина подписала кредитный договор. Однако дома счастливую обладательницу чудодейственной обновки не поняли.  На радость незадачливого покупателя «сказка» оказалась со счастливым концом: благодаря помощи специалистов товар был возвращен в салон, а кредитный договор расторгнут.

Чтобы не попасть в похожую ситуацию, липчан просят осмотрительнее относиться к различным обещаниям недобросовестных продавцов, а если уже стали жертвой подобной рекламы, то в максимально короткие сроки обратиться за помощью к специалистам.

Фото -  torglip.ru

9 1335
#торговля
3

Комментарии (9)

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Гость

7 минут назад
В салоне продавец убедительно демонстрировал все прелести товара, сделал скидку в размере 28 300 рублей.. Без кометариев, но хочу им скидку сделать тоже.. Фору в пять минут, шанс добежать до канадской границы
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конец сказки

16 минут назад
Ну вот, теперь оставили бабку без постельных принадлежностей, без пледа и без пояса-обогревателя. Осталась бабуля у разбитого корыта.
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5555

22 минуты назад
Во как.., так она кредит взяла. Там, видимо, и представитель от банка был и паспорт сказали взять. Организация на уровне, все предусмотрено
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Во как..

32 минуты назад
Не вяло у нас пенсионеры живут,блин...
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&

35 минут назад
Подозрительно, что у пенсионерки был с собой паспорт. Видимо, когда приглашали, сказали прихватить. Все продумано!
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откуда они родом?

37 минут назад
В советское время граждан дурили только цыганки,обладая гипнозом.....Сейчас наших доверчивых женщин обманывают сплошь и рядом,особенно вот такими покупками ,а также разводят мошенники своими телефонными звонками якобы банковские работники.... И самое обидное,что это русские люди.у которых нет совести и им совсем не жалко обманутых людей.....
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5555

45 минут назад
А почему не написали где этот магазин? Меня уже замучили звонками, может туда же приглашают?
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Гость

сегодня, 13:25
Агентство сами себя рекламируют, вдруг ликвидируют. Ярмарки непроводятся, чем занимаются.
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Кто бы ещё нам помогал

сегодня, 13:13
Все граждане плохо знают законы и не в силах себя защитить, а вы даже не опубликовали номер этой службы помощи.. А ворюг и щарлотанов таких надо ловить и сажать, ведь раскрутить они умеют
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