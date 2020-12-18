Происшествия
20 минут назад
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой
Школьница находится в Москве.
Жива! И это пока главная новость о пропавшей вечером 16 декабря 15-летней жительнице Липецка Софье Симоновой: в последний раз девочку видели в ресторане «Мерцен».
Как и предполагал GOROD48, школьница - в Москве. Сегодня она вышла на связь с мамой. Ранее переписку девочки с жителем Москвы обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время правоохранительные органы делают все, чтобы отыскать подростка.
Как и предполагал GOROD48, школьница - в Москве. Сегодня она вышла на связь с мамой. Ранее переписку девочки с жителем Москвы обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время правоохранительные органы делают все, чтобы отыскать подростка.
"Мама,
Пенсионер
эх молодежь
МестныйЯ
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