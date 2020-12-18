Происшествия

20 минут назад

Пропавшая девочка вышла на связь с мамой

5 568
#пропавшие без вести
Пропавшая девочка вышла на связь с мамой

Школьница находится в Москве.

Жива! И это пока главная новость о пропавшей вечером 16 декабря 15-летней жительнице Липецка Софье Симоновой: в последний раз девочку видели в ресторане «Мерцен».

Как и предполагал GOROD48, школьница - в Москве. Сегодня она вышла на связь с мамой. Ранее переписку девочки с жителем Москвы обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время правоохранительные органы делают все, чтобы отыскать подростка.
5 568
#пропавшие без вести

Комментарии (5)

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"Мама,

3 минуты назад
через некоторое время,ты будешь бабушкой!")))
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Пенсионер

8 минут назад
Больше балуйте своих детишек.Девочка в 15 кушает в ресторане.Не было бы денег у нее в голове была бы только учеба,как добиться чего в жизни,а не как израсходовать деньги родителей
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эх молодежь

10 минут назад
шпили-вили вояж
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МестныйЯ

11 минут назад
Побольше здоровья родителям с такими... чадами...
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Ыть

11 минут назад
Всё-таки отодрать ремнем и под домашний арест. Вопрос в другом - КАК несовершеннолетняя попала в Нерезиновск.
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