В России
34 минуты назад
В России выросли продажи препаратов от похмелья
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В российских аптеках продажи препаратов от похмелья выросли на 15% в денежном выражении за прошедшие месяцы текущего года. Согласно данным компании DSM Group, оказавшимся в распоряжении «Известий» в пятницу, 18 декабря, в 2020 году продажи этого вида препаратов выросли на 12% в упаковках.
Резкий скачок спроса на эти препараты был зафиксирован с 16 по 30 марта. Тогда россияне скупили в 2–2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года. Следующий всплеск спроса наблюдался в начале сентября, когда продажи в денежном выражении выросли на 40% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Причина весеннего роста продаж препаратов от похмелья, по мнению специалистов, связана с коронавирусом.
«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая всё, что можно, в ожидании локдауна, — объяснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
По прогнозам эксперта, новый рост продаж препаратов от похмелья придет вместе с новогодними праздниками, то есть в последнюю неделю декабря — первую неделю января.
Резкий скачок спроса на эти препараты был зафиксирован с 16 по 30 марта. Тогда россияне скупили в 2–2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года. Следующий всплеск спроса наблюдался в начале сентября, когда продажи в денежном выражении выросли на 40% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Причина весеннего роста продаж препаратов от похмелья, по мнению специалистов, связана с коронавирусом.
«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая всё, что можно, в ожидании локдауна, — объяснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
По прогнозам эксперта, новый рост продаж препаратов от похмелья придет вместе с новогодними праздниками, то есть в последнюю неделю декабря — первую неделю января.
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