В России

34 минуты назад

В России выросли продажи препаратов от похмелья

76
#похмелье
В российских аптеках продажи препаратов от похмелья выросли на 15% в денежном выражении за прошедшие месяцы текущего года. Согласно данным компании DSM Group, оказавшимся в распоряжении «Известий» в пятницу, 18 декабря, в 2020 году продажи этого вида препаратов выросли на 12% в упаковках. 

Резкий скачок спроса на эти препараты был зафиксирован с 16 по 30 марта. Тогда россияне скупили в 2–2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период 2019 года. Следующий всплеск спроса наблюдался в начале сентября, когда продажи в денежном выражении выросли на 40% по сравнению с прошлогодним уровнем. 

Причина весеннего роста продаж препаратов от похмелья, по мнению специалистов, связана с коронавирусом. 

«Обычно рост продаж препаратов от похмелья весной связан с празднованием 8 Марта. В этом году — причина в коронавирусе. Нынешней весной и осенью люди закупались различными лекарствами впрок, сметая всё, что можно, в ожидании локдауна, — объяснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. 

По прогнозам эксперта, новый рост продаж препаратов от похмелья придет вместе с новогодними праздниками, то есть в последнюю неделю декабря — первую неделю января. 
76
#похмелье

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Автомобиль вылетел на трамвайные пути в центре Кемерова
#авария #ДТП
Автомобиль вылетел на трамвайные пути в центре Кемерова

сегодня, 11:46

В России
#авария #ДТП
В Кемерове автомобиль Chevrolet сбил трех человек на остановке

сегодня, 11:38

В России
#Новый год
Средние чеки на новогодние подарки для детей выросли 20%

сегодня, 11:35

В России
В квартире многоэтажки нашли мумию женщины
#мумия
В квартире многоэтажки нашли мумию женщины

сегодня, 10:27

В России
Возле памятной стелы нашли труп мальчика
#дети
Возле памятной стелы нашли труп мальчика

сегодня, 10:21

В России
В России возникли проблемы с экспортом пшеницы
#экспорт #пшеница
В России возникли проблемы с экспортом пшеницы

сегодня, 10:12

В России