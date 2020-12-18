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Автомобиль вылетел на трамвайные пути в центре Кемерова
В центре Кемерово произошло одиночное ДТП – легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути. В результате движение электротранспорта оказалось заблокировано, сообщили очевидцы VSE42.Ru.
По словам очевидцев, водитель автомобиля намеревался проскочить перед движущимся трамваем. Однако машину занесло на скользкой дороге, и она вылетела на пути. Инцидент произошел 18 декабря около 13:20 в районе остановки КЭМЗ.
– Хотел проскочить перед трамваем, занесло и улетел на пути, теперь не торопиться. Заблокировал движение на линии, – рассказал свидетель ДТП.
В пресс-службе КЭТК сообщили, что трамвайное движение было восстановлено в 13:35. Это связано с тем, что автомобиль удалось убрать с путей.
Фото VSE42.Ru.
По словам очевидцев, водитель автомобиля намеревался проскочить перед движущимся трамваем. Однако машину занесло на скользкой дороге, и она вылетела на пути. Инцидент произошел 18 декабря около 13:20 в районе остановки КЭМЗ.
– Хотел проскочить перед трамваем, занесло и улетел на пути, теперь не торопиться. Заблокировал движение на линии, – рассказал свидетель ДТП.
В пресс-службе КЭТК сообщили, что трамвайное движение было восстановлено в 13:35. Это связано с тем, что автомобиль удалось убрать с путей.
Фото VSE42.Ru.